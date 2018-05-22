Sosyal medyada bu mesajı paylaştı, 6 saat sonra dehşet saçtı

Boşanmak isteyen Selda Sağlam Yılmaz’ın, olaydan 3 gün önce eşinden şikayetçi olduğu ve mahkemenin Emrah Yılmaz için uzaklaştırma kararı verdiği öğrenilirken, çevredeki güvenlik kamera görüntüleri incelendi.

Cinayetin, Selda Sağlam Yılmaz’ın kendisinden 24 yaş küçük kocası Emrah Yılmaz tarafından işlendiği, Yılmaz’ın başka adres bilgisinin olmadığı ve 5 ayrı suçtan kaydı olduğu belirlendi. Selva Sağlam Yılmaz’ın ikinci eşi olan Emrah Yılmaz’ın, cinayetten 6 saat önce sosyal medya hesabından “Sana karşı uzattığım avuçlarıma ihaneti koydun, canımı yaktı” yazılı bir paylaşımda bulunduğu da ortaya çıkmıştı.

Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk celsesinde savunmasını yapan Emrah Yılmaz, Eşi Selva’yı öldürdüğü için pişman ve üzgün olduğunu belirterek, “Burada olan ailesine de baş sağlığı diliyorum. 2014 yılında Selva ile tanıştım. 17 Eylül 2015 tarihinde evlendik. Evlendikten sonra ticari taksi şoförlüğüne başladım. Kendi adımıza araç alıp Uber taksi işini yapmayı düşündük. 2017 yılında minibüs almayı düşündük. Adli sicil kayıtlarım nedeniyle kendi adıma bankadan kredi alamıyordum. Selva bir süre sonra bana kendi adına kredi çıkmadığını söyledi. Bir vesile ile tesadüfen başvurmadığını fakat daha önce bir bankadan tüketici kredisi aldığını öğrendim. Bu yüzden aramızda tartışma çıktı. Yine ilerleyen süreç içerisinde Selva’nın sürekli bana yalan söylemeye başladığını, S.Y. isimli ve Doğubank’ta esnaf olarak bildiğim kişi ile ilişkilerinin ilerlediğini, samimi olduklarını öğrendim. Bu olaydan önce bu yüzden kendisinden boşanmak istediğimi de söylemiştim. Çıkan tartışma nedeniyle 10 Ekim 2017 tarihinde kendisini bıçakla yaralamıştım. Fakat denetimli serbestlikten faydalandığım için yanında kalamamış, oradan ayrılmıştım. Başlangıçta benden şikayetçi olmayan Selva, ailesinin baskısıyla benden şikayetçi oldu. Sürekli beni, önceki evliliğimden olan çocuklarımla tehdit etmeye başladı. Ben alttan alıp sakin davrandıkça daha fazla üzerime gelmeye başladılar. Bıçakla yaralama olayından sonra Selva ile aynı evde kalmadığım için olay olduğu güne kadar sürekli günü birlik kiralanan veya apart otellerde kalıyordum. Selva ve ailesi eşyalarımı bile vermemişti” demişti.

Olay günü, daha önce eşi Selva ile birlikte gittiği Göztepe’deki emlakçıya gidip kendisi için kiralık bir ev bulma konusunu konuşmak istediğini iddia eden Yılmaz, “Göztepe’deki daha önce gittiğimiz yeri bulamadım. O sırada ticari taksi ile gezerken bir anda Selva’nın otomobilini önümüzde gördüm. Şoföre takip etmesini söyledim. Normalde o civarda orada olmayan şey o gün oldu. O yerde trafik sıkıştı ben de cinnet getirmişim. Tehditler yüzünden kendimi korumak için üzerimde bulundurduğum tabanca ile Selva’ya ateş eden kişi benim. Aslında yanına belki konuşmak için gitmiştim. Fakat o an niye bu şekilde davrandığımı hatırlamıyorum. Bu şekilde olmasını istemezdim. Oradan kaçtım. Sakarya Akyazı’ya gittim. Oradayken arayan polise bulunduğum konumu yazdım ve orada o şekilde yakalanarak İstanbul’a getirildim“ diye kendini savunmuştu.