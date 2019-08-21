2. Dönem bekçilik yazılı sınavı ne zaman yapılacak? Sınav giriş belgesi nasıl alınır?
Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 2019 2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği sınavı yeniden düzenlenecek. Sınava katılacak olan adaylar için sınav giriş yerleri, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) internet sitesinden erişime açıldı. Peki, 2019 2. dönem bekçilik yazılı sınavı ne zaman yapılacak? Bekçilik sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte, sınava dair bilgiler.
2019/2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı için yapılacak olan yeni sınav için geri sayım başladı. Son yapılan yazılı sınavda, adayların büyük çoğunluğunun geçer puan altında kalması dolayısıyla düzenlenecek olan yeni yazılı sınavın saat ve tarih bilgileri paylaşıldı. İşte, 2. Dönem bekçilik sınavı tarihine ilişkin detaylar.
Polis Akademisinin yayımladığı yeni duyuruya göre bekçilik 2019/2 yazılı sınavı 24 Ağustos Cumartesi günü saat 14.00'da gerçekleşecek.
SINAV GİRİŞ BELGELERİ NASIL ALINIR?
Sınava katılacak olan bekçi adayları, sınav giriş belgelerine MEB'in internet sitesi üzerinden e-devlet bağlantısıyla erişim sağlayacaklar. Adayların sayfaya girişi için e-devlet şifresi ve TC kimlik numaralarını kullanması gerekecek.
2019 2. DÖNEM BEKÇİLİK SINAVI GİRİŞ YERLERİ İÇİN TIKLAYIN
İSTANBUL'DA HANGİ MERKEZLERE ALIM YAPILACAK?
S.N.
İLÇE
KÖY
TAHSİS
S.N.
İLÇE
KÖY
TAHSİS
1
Çatalca
Akalan
1
20
Çatalca
İzzettin
1
2
Çatalca
Atatürk
1
21
Çatalca
Kabakça
1
3
Çatalca
Aydınlar
1
22
Çatalca
Kalfa
1
4
Çatalca
Bahşayiş
1
23
Çatalca
Karacaköy
1
5
Çatalca
Başak
1
24
Çatalca
Karamandere
1
6
Çatalca
Belgrad
1
25
Çatalca
Kestanelik
1
7
Çatalca
Celepköy
1
26
Çatalca
Kızılcaali
1
8
Çatalca
Çakıl
1
27
Çatalca
Muratbey
1
9
Çatalca
Çanakça
1
28
Çatalca
Nakkaş
1
10
Çatalca
Çiftlikköy
1
29
Çatalca
Oklalı
1
11
Çatalca
Dağyenice
1
30
Çatalca
Örcünlü
1
12
Çatalca
Elbasan
1
31
Çatalca
Örencik
1
13
Çatalca
Fatih
1
32
Çatalca
Ormanlı
1
14
Çatalca
Gökçeali
1
33
Çatalca
Ovayenice
1
15
Çatalca
Gümüşpınar
1
34
Çatalca
Subaşı
1
16
Çatalca
Hallaçlı
1
35
Çatalca
Yalıköy
1
17
Çatalca
Hisarbeyli
1
36
Çatalca
Yaylacık
1
18
Çatalca
İhsaniye
1
37
Çatalca
Yazlık
1
19
Çatalca
İnceğiz
1
TOPLAM
37
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