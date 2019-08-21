2. Dönem bekçilik yazılı sınavı ne zaman yapılacak? Sınav giriş belgesi nasıl alınır?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri2. Dönem bekçilik yazılı sınavı ne zaman yapılacak? Sınav giriş belgesi nasıl alınır?
GeriGündem 2. Dönem bekçilik yazılı sınavı ne zaman yapılacak? Sınav giriş belgesi nasıl alınır?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
21.08.2019 - 22:57, Son Güncelleme:

2. Dönem bekçilik yazılı sınavı ne zaman yapılacak? Sınav giriş belgesi nasıl alınır?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
2. Dönem bekçilik yazılı sınavı ne zaman yapılacak? Sınav giriş belgesi nasıl alınır?

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 2019 2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği sınavı yeniden düzenlenecek. Sınava katılacak olan adaylar için sınav giriş yerleri, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) internet sitesinden erişime açıldı. Peki, 2019 2. dönem bekçilik yazılı sınavı ne zaman yapılacak? Bekçilik sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte, sınava dair bilgiler.

2019/2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı için yapılacak olan yeni sınav için geri sayım başladı. Son yapılan yazılı sınavda, adayların büyük çoğunluğunun geçer puan altında kalması dolayısıyla düzenlenecek olan yeni yazılı sınavın saat ve tarih bilgileri paylaşıldı. İşte, 2. Dönem bekçilik sınavı tarihine ilişkin detaylar.

Polis Akademisinin yayımladığı yeni duyuruya göre bekçilik 2019/2 yazılı sınavı 24 Ağustos Cumartesi günü saat 14.00'da gerçekleşecek. 

SINAV GİRİŞ BELGELERİ NASIL ALINIR?

Sınava katılacak olan bekçi adayları, sınav giriş belgelerine MEB'in internet sitesi üzerinden e-devlet bağlantısıyla erişim sağlayacaklar. Adayların sayfaya girişi için e-devlet şifresi ve TC kimlik numaralarını kullanması gerekecek.

2019 2. DÖNEM BEKÇİLİK SINAVI GİRİŞ YERLERİ İÇİN TIKLAYIN

İSTANBUL'DA HANGİ MERKEZLERE ALIM YAPILACAK?

S.N.

İLÇE

KÖY

TAHSİS

S.N.

İLÇE

KÖY

TAHSİS

1

Çatalca

Akalan

1

20

Çatalca

İzzettin

1

2

Çatalca

Atatürk

1

21

Çatalca

Kabakça

1

3

Çatalca

Aydınlar

1

22

Çatalca

Kalfa

1

4

Çatalca

Bahşayiş

1

23

Çatalca

Karacaköy

1

5

Çatalca

Başak

1

24

Çatalca

Karamandere

1

6

Çatalca

Belgrad

1

25

Çatalca

Kestanelik

1

7

Çatalca

Celepköy

1

26

Çatalca

Kızılcaali

1

8

Çatalca

Çakıl

1

27

Çatalca

Muratbey

1

9

Çatalca

Çanakça

1

28

Çatalca

Nakkaş

1

10

Çatalca

Çiftlikköy

1

29

Çatalca

Oklalı

1

11

Çatalca

Dağyenice

1

30

Çatalca

Örcünlü

1

12

Çatalca

Elbasan

1

31

Çatalca

Örencik

1

13

Çatalca

Fatih

1

32

Çatalca

Ormanlı

1

14

Çatalca

Gökçeali

1

33

Çatalca

Ovayenice

1

15

Çatalca

Gümüşpınar

1

34

Çatalca

Subaşı

1

16

Çatalca

Hallaçlı

1

35

Çatalca

Yalıköy

1

17

Çatalca

Hisarbeyli

1

36

Çatalca

Yaylacık

1

18

Çatalca

İhsaniye

1

37

Çatalca

Yazlık

1

19

Çatalca

İnceğiz

1

TOPLAM

37

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Kızının feryatları yürek dağladı: 'Anne lütfen ölme'
Elazığ'daki TV ekibinin o görüntüleri ortaya çıktı! 'Ne akıl buraya indik hakikaten bilmiyorum'
Diyarbakır'da şoke eden ayrıntı! Hırsız geldi diye dışarı çıkan 4 kişi öldürüldü
Yeni Akit'in Genel Yayın Yönetmeni'ni öldüren damadın cezası belli oldu