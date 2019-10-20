2 doktora korsan kürtajdan tutuklama

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri2 doktora korsan kürtajdan tutuklama
GeriGündem 2 doktora korsan kürtajdan tutuklama
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Burcu PURTUL UÇAR
20.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

2 doktora korsan kürtajdan tutuklama

Burcu Purtul Uçar
Burcu Purtul Uçar
bpurtul@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Burcu Purtul Uçar
Burcu Purtul Uçar
bpurtul@hurriyet.com.tr
2 doktora korsan kürtajdan tutuklama

İSTANBUL’da yaşayan iki çocuk annesi, 41 yaşındaki ev kadını F.S., Okmeydanı Araştırma Hastanesi’nde muayene olduktan sonra 6 haftalık hamile olduğunu öğrendi ve kürtaj yaptırmak istedi. Ancak eşinin yazılı izni olmadan yasal olarak mümkün değildi. Doktor Yelda Erbıyık kürtajı 1800 lira karşılığında yapacağını söyleyerek doktor arkadaşı Burçhan Aydıner’in Florya’daki ruhsatsız muayenehanesini kullandı. Reklam pazarlama uzmanı Pınar Kolukısa’nın damar yolunu açıp ilaç verdiği F.S.’nin kürtaj sırasında kalbi durdu. Kalbi yeniden çalıştırılan F.S. yoğun bakıma alındı. İki doktor ile Pınar Kolukısa ‘taksirle yaralanmaya neden olma’ suçundan tutuklandı.

‘YETKİM YOK, PİŞMANIM’

Doktor Yelda Erbıyık mahkemedeki ifadesinde “F.S.’nin gebeliğini sonlandırmak istediğinden eşinin haberi yoktu” dedi, şöyle devam etti: “Hastanede bu işlem yapılamazdı. Hastayla 1800 TL karşılığında anlaştık. Bunun 300 TL’sini Burçhan Aydıner’e verecektim. Hastanın damar yolu Pınar Kolukısa tarafından açıldı. Cerrahi müdahalede herhangi bir problem yaşanmadı. Hastanın yanına geri döndüğümde hastanın halen uyanamadığını gördüm. Suni teneffüs yaparak kalp masajı yaptım. 112’yi arattım. Tam gün yasası gereğince dışarıda herhangi bir özel klinik veya muayenehanede çalışma yetkim yoktur. Pişmanım.”

2 doktora korsan kürtajdan tutuklama

‘OPERASYONU SÖYLEMEDİ’

Ruhsatsız muayenehane sahibi doktor Burçhan Aydıner ise doktor Yelda Erbıyık’ı suçlayarak şunları söyledi: “Kurulum aşamasında bulunan muayenehanede eksiklikler göz önüne alındığında burada kürtaj gibi operasyonların yapılabilmesi hatta muayene yapabilmek mümkün değildir. Arkadaşım doktor Yelda Erbıyık bana muayenehanemi görmek istediğini söyledi. Kabul ettim. Yanında hasta getireceğini hatta kürtaj yapacağını bile söylemedi. Talebini kırmayarak yakını olarak bildiğim hastasıyla rahat görüşebilmesi için temiz bir oda tahsis ettim. Pınar Kolukısa müstakbel reklamcımdır. Doktor arkadaşım bana anestezi uzmanı ya da teknisyeni sormamıştır. Haberim olsaydı böyle bir operasyon kabul etmem mümkün olmazdı.”

‘MÜDAHALEDE BULUNMADIM’

Pınar Kolukısa ise ifadesinde reklam işiyle uğraştığını daha önce de bir hastanede sosyal medya ve reklam pazarlama uzmanı olarak çalıştığını belirterek “Bu işyerinde 1 haftadır çalışmaktaydım. Anestezi uzmanı ya da teknisyeni değilim. Hastaya damar yolunu da ben açmadım. Herhangi bir tıbbi müdahalede bulunmadım” dedi.

 

Burcu Purtul Uçar
Burcu Purtul Uçar
bpurtul@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
FETÖ'nün Meksika imamı yakalandı
Sen El-Kaide ve DEAŞ ile masaya oturur musun?
‘Türkiye istediğini elde etti’
Havalı tüfekli canavar... Parktaki 9 çocuğu vurdu