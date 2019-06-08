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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Aziz ÖZEN/İSTANBUL
08.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

2 dakikada 6 cezaya 5 iptal

Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
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Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
2 dakikada 6 cezaya 5 iptal

Bir aracın sıkıştırması nedeniyle ters yöne girmek zorunda kaldığını iddia eden Serkan Perili, polis memuru Osman K. tarafından durduruldu. Birkaç gün sonra 2 dakika içinde yazılmış 3 bin 584 lira tutarında 6 ceza makbuzu aldığı gerekçesiyle Anadolu Adliyesi Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği’ne itirazda bulunan Serkan Perili şu iddialarda bulundu:

 

‘PROJEKSİYON CİHAZI ALMAMI İSTEDİ’

“Olay günü Ataşehir’de, annemin üzerine kayıtlı otomobil ile seyir halindeydim. Bir araç beni sıkıştırınca ters yöne girmek zorunda kaldım. Arkamda, polis çakarları olan beyaz renkli bir araç vardı. Ben durunca polis aracından inip yanıma gelen kişi bana, ‘Ben polisim, sana ceza yazacağım ya da bağış yapacaksın’ diyerek projeksiyon cihazı almamı istedi. Yazdığı trafik cezalarını da bana gösterdi. Polis kimliğini göstermesini istedim ama göstermedi. Aracımın ruhsatının fotoğrafını çekti ve bana, ‘Projeksiyon makinası almazsan sana 3 bin ile 4 bin lira ceza yollayacağım’ dedi. Bana telefon numarasını verdi ve ‘Projeksiyon makinesi konusunda görüşelim’ dedi. Beni sıkıştıran araca çarpmamak için sadece ters şeride girmiştim. Diğer tutanakları kabul etmiyorum.”

‘MAKAS ATIYORDU’

Duruşmada tanık olarak dinlenen polis memuru Osman K. duruşmada kendini şöyle savundu: “Olay günü Ataşehir’de seyir halindeyken en öndeki beyaz renkli aracın trafiği tehlikeye düşürerek makas atarak ters yöne girdiğini gördüm. İlk önce aracımda bulunan sireni kullanarak durdurmaya çalıştım. Beni görmesine rağmen davranışlarına devam etti. Takipten 5-6 dakika sonra aracını kenara çekti. Araçtan inerek bana ‘Tamam teslim oluyorum, sen kazandın’ dedi. Kendisine polis kimliğimi gösterdim ve evrakını istedim. Evrakı tamamdı. Alkollü olduğunu tahmin ettim. Bu sebeple trafik ekibini çağırmak istedim ama Cumhurbaşkanı’nın geçiş güzergahıydı. Bütün trafik ekipleri doluydu. Ben de yetkimi kullanarak ceza yazmaya karar verdim. İdari para cezası yazmaya yetkim vardır. Şahıs bana, ‘Annem Anadolu Adliyesi’nde katip, bu cezalara sorun çıkarır’ dedi. O gün bir öğretmen arkadaşım aramıştı. Bana, ‘Projeksiyon cihazım bozuldu, yardım et’ dedi. Şahıs bana, ‘Biz problemli insanlar değiliz, devlete yardım eden insanlarız’ deyince ben de bu projeksiyon cihazını almasını söyledim. Bu amaçla telefon numaramı kendisine verdim. Ben yazdığım cezaların arkasındayım.”

Mahkeme kararında “İtiraz eden Serkan Perili’nin bir adet kural ihlali yaptığını belirtmiş olması ve 2 dakikalık zaman zarfında 6 adet trafik kuralı ihlali yapmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğu, bir kabahati nedeniyle 6 idari para cezası tutanağının düzenlenmesinin usul ve yasaya aykırı olması, idarenin elindeki kolluk gücünü amacı dışında kullanmış olduğunun tespit edildiği (...) bu nedenle de düzenlenen 1002 lira bedelli idari para cezasın yönünden itirazın reddine, toplam 2 bin 582 lira bedelli 5 ayrı idari para cezasının ise ayrı ayrı iptaline karar verilmiştir” denildi.

Serkan Perili’nin avukatı Hüseyin Yama, polis memuru Osman K. hakkında, ‘Görevi kötüye kullanma’ ve ‘irtikap’ suçlarından savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.

 

Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
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