2 çocuk annesinin tesadüfen okuduğu kitaptan kocasıyla yazarın aşkı çıktı: Romandaki ihanet

GERÇEK YAŞAMDAN

İstanbul Aile Mahkemesi’nde açılan dava dilekçesinde yer alan iddialara göre F.G. (36), 2 evli insanın yasak ilişkisinin anlatıldığı kitabı okuyunca büyük bir şok yaşadı. Kitaptaki karakterlerde eşi U.G. (38), yazar, kendisi ve çocukları anlatılıyordu. Kitabın yazarı A.İ., bir gazeteye verdiği röportajda kitapta anlatılanların gerçek bir yaşam hikâyesinden alındığını belirtmişti.

ZİNAYI ANLATMIŞ

Müvekkilinin kitabı okurken yüreğinin parçalandığını belirten F.G.’nin avukatı, “Kitapta yazarın müvekkilimin eşi U.G. ile olan ilişkisi anlatılmaktadır. Müvekkilimin eşinin babasının denizde boğulup ölmesinden, müvekkilimin evinin tasvirine kadar her şeye detaylı olarak yer verilmiştir. Müvekkilimin elinin terlemesinden, eşi U.G.’nin boyunun uzunluğuna, kullandığı cip ve gittiği kafeye kadar her şey kitapta yazıyordu. Bir gün bir parti verilmiş, müvekkilim bu partiye çok gitmek istemiş ancak eşi müvekkilim kapalı olduğu için partiye gitmesine izin vermemiştir. Kitapta yazılanlara göre müvekkilimin eşi U.G., partiye yazar sevgilisiyle gitmiştir” dedi. Müvekkilini üzen en büyük şeyin yazarın, müvekkilinin evinde eşiyle zina yapması olduğunu ve yazarın buna kitapta yer verdiğini dilekçesinde anlatan F.G.’nin avukatı şunları söyledi:

FOTOĞRAFLARI VAR

“Eşi müvekkilimi kendi evlerinde aldatmıştır. Evdeki televizyondan, avizeye, yerdeki halıdan duvardaki desenli kâğıda kadar evin içi kitapta anlatılmıştır. Müvekkilim evde olmadığı zamanlar eşi yazarı eve alıp zina yapmıştır. Müvekkilim kitabın yazarının eşiyle olan ilişkisini, yazarın sosyal medya hesaplarında, aynı yerde ve mekânlarda paylaştıkları fotoğraflardan da tespit etmiştir. Bu fotoğraf karelerinde birlikte olmasalar bile yan yana oldukları bellidir. Müvekkilim F.G. daha sonra eşinin bu kitabı Twitter’dan paylaştığını görmüştür. Kitabın teşekkür kısmında ise açıkça eşi U.G.’nin adı yazılıydı. Yaşadığı olay karşısında büyük bir şok yaşayan müvekkilim, eşine derhal boşanmak istediğini söylemiştir.

TUZRUHUYLA TEHDİT

Ancak eşi boşanmak istememiş, eğer boşanırsa yüzünü tuzruhuyla yakmakla tehdit etmiştir. U.G. adlı koca en son müvekkilimin kahvaltıya çağırmaması üzerine, ‘Çaydanlığı kafana dökerim. Seni içtiğin o suda boğarım’ diyerek müvekkilimi ölümle tehdit etmiştir.

YÜZÜNE ÇAY FIRLATTI

Bir keresinde de sıcak çay bardağını müvekkilimin yüzüne fırlatmıştır. Çocuklarının gözü önünde müvekkilime saldıran davalının tehlikeli karakteri nedeniyle her şeyi yapabileceği şüphesizdir. Davalı evlilik birliğinin sona ermesinde ağır kusurludur. Bu sebeplerle ailesinin yanına sığınan müvekkilimin duyduğu büyük elem ve acı nedeniyle davalıdan 100 bin lira tazminat ve iki çocuğu için toplam 3 bin lira nafaka istiyoruz.”