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    2 cinayet 2 müebbet

    Halil ÖZÇOBAN/DHA
    15.03.2018 - 22:39 | Son Güncelleme:

    BURSA’nın Osmangazi ilçesinde geçen nisan ayında Samet Şut, arkadaşı Hamza Arslan ve babası Mustafa Şut ile kendi evlerinde uyuşturucu aldı.

    Şut bir süre sonra çakı ile Hamza Arslan’ı göğsünden yaraladı. Arslan kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olay sonrası Şut, iddiaya göre babasıyla birlikte kendilerine uyuşturucu temin etmesi için Mevlüt Morkoç’un evine gitti. Şut, kendisine uyuşturucu bulamayacağını söyleyen Morkoç’u da yanında taşıdığı ekmek bıçağıyla öldürdü. İşlediği iki cinayetten sonra kaçan Samet Şut iki gün sonra gözaltına alındı. Şut hakkında Bursa 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘adam öldürmek’ suçlarından iki kez ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Şut, çıktığı ilk duruşmada, “Hâkim Bey, ben 8 yıldır uyuşturucu kullanıyorum. Olay günü bonzai ve metamfetamin almıştım. İki kişiyi öldürdüğümü iki gün sonra kendime gelip yolda yürürken bir arkadaşımdan tesadüfen öğrendim. Babamı aradım. Sonra polise gidip teslim oldum. Çok pişmanım, keşke onlar beni öldürseydi” dedi. Karar duruşmasında da ifadesini tekrarlayan Şut ‘adam öldürmek’ suçundan iki kez ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti verilen cezada indirim yapmadı.

    Etiketler: Cinayet , müebbet , gazetehaberleri , gündem
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