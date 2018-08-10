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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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İHA
10.08.2018 - 11:11, Son Güncelleme:

2 bin yıllık ata tohumu buğday verdi

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2 bin yıllık ata tohumu buğday verdi

Sivas'ın Zara ilçesinde 2 bin yıllık ata tohumuyla ekilen tarlalarda başakların buğday vermesiyle doğal yöntemlerle hasat gerçekleştirildi

Sivas'ın Zara ilçesinde 2 bin yıllık ata tohumuyla ekilen tarlalarda başakların buğday vermesiyle doğal yöntemlerle hasat gerçekleştirildi.


Zara Sanayici ve İş Adamları Derneği (ZASİAD), üyeleri Sedat Coşkun, Mehmet Bağca, Ali Akkaş, Şenel Çobanoğlu ve Sivaslı Girişimci İş Adamları Derneği Başkanı Süleyman Dönmez'in sosyal sorumluluk projesi kapsamında uyguladıkları yaklaşık 2 bin yıllık yazlık Habeş buğdayının hasadı yapıldı.

Avşar köyünde düzenlenen törene Zara Kaymakamı Yunus Kızılgüneş, Belediye Başkanı Sait Ahmet Pala, köylüler ve iş adamları katıldı. Avşar ve Bolucan köyünde yaklaşık 40 dönüm araziye ekilen yerli tohumun hasadı doğal yöntemlerle yapıldı.
Zara'ya gönül vermiş iş adamları ellerine aldıkları tırpan yerli tohumdan üretilen buğdayların hasadını gerçekleştirdi. Sosyal Sorumluluk projesi kapsamında 'Yerli tohuma sahip çık' sloganı ile çiftçilerin yerli tohuma yönelmesi hedefleniyor.

"Genetiği ile hiçbir şekilde oynanmamış doğal bir tohum"


ZASİAD Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Coşkun, genetiği ile hiçbir şekilde oynanmamış doğal bir tohum olduğunu ifade ederek, "Bizim amacımız bu tohumu tekrar Anadolu’da yaygınlaştırmak.

Hibrit tohumlar ortaya çıktıktan sonra ne yazık ki çiftçilerimiz ata tohumlarımız dan vazgeçtiler. Bizde istiyoruz ki bu ata tohumlar tekrar yaygınlaşsın.
Biz çok emek sarf ederek bu tohumlara ulaştık. Gördüğünüz gibi burada tohumlarımızı yetiştirdik ve şuan da hasat yapıyoruz.

Tohumlarımız ilkel tohumlar belki atası 2 bin yılına dayanıyor. Bu bizim bulduğumuz tohum yaklaşık olarak 100 yıllık bir tohum. Yani bu tohum yaklaşık olarak 100 yıl öncesinden günümüze geliyor. Dolayısıyla herhangi bir şüphesi yok. Genetiği hiçbir şekilde oynanmamış tamamen doğal bir tohum.
Zaten bu hibrit tohumların insan neslini etkilediği yönünde bilimsel çalışmalar yapılmış. Tarlalarımız boş duruyor ve ne yazık ki tarlalarına sahip çıkmıyorlar. Bizlerde bu tohumlarımızı bir farkındalık oluşturup çiftçilerimize ulaştıracağız. Onlarda ekip yetiştirecekler.

Tarlalarımızda 40 dönüm arazide ekim yaptık. Dönüm başına verim 150 kilo kadar düşük oluyor. Ama yavaş yavaş da olsa verimi arttırıyoruz.
Benim boş arazilerim var. Ben çiftçiliği seven birisiyim. Arkadaşlar bana yardımcı oldu bende bu tohumu değerlendirmek için ekimini yaptım.
Şuanda hasat yapıyoruz ve şu anda hasattan memnunuz."dedi.

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