2 bin TL nafaka babanın tişört parası
RUSYA vatandaşı Daria Biriukova’nın, kendisini evlenme vaadiyle kandırdığını ve çocuğunu kabul etmediğini iddia ettiği diş hekimi Erkan Akıllı’ya açtığı babalık davasında mahkeme küçük bebeğe dava süreci boyunca aylık 2 bin TL tedbir nafakası bağlanmasına karar verdi.
Karara itiraz eden Biriukova’nın avukatı, “Hükmedilen aylık nafaka miktarı, davalı babanın günlük giydiği bir tişörtün fiyatından dahi düşüktür” diyerek nafaka miktarının yeniden düzenlenmesini talep etti.
Dilekçede, “Müvekkil kreş yaşına gelen küçüğü dil de öğrenebileceği özel kreşe yollamak zorunda olup, Rusya vatandaşı olan küçük buradaki sağlık hizmetlerinden hiçbir devlet desteği olmadan yüksek ücretler ödeyerek faydalanabilmektedir” denildi.
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Yorumları Göster
Yorumları Gizle