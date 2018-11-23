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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Rifat BAŞARAN/ANKARA
23.11.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

2 bin lirayla ev mi geçinir

Rifat Başaran
Rifat Başaran
rbasaran@hurriyet.com.tr
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Rifat Başaran
Rifat Başaran
rbasaran@hurriyet.com.tr
2 bin lirayla ev mi geçinir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün TÜRK-İŞ Başkanı Ergun Atalay ile kahvaltıda buluştu. Kılıçdaroğlu, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı öncesinde, “Saraylarında oturarak işçinin sesini duymayanlar, topluma karşı sağırdırlar. Mutfakta yangın var, o yangını görmezlikten gelmeyin” uyarısında bulundu.

Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

KAYIT DIŞI İLE MÜCADELE

“Kayıt dışı istihdamla mücadele diye defalarca program hazırlandı ama bu programların hiçbirisi tutmadı. Binlerce işçi kayıt dışı çalışmaya devam ediyor. Kayıt dışı işçiliği önlemek istiyorsanız, dünyada geçerli en etkin yolu sendikalılaşmaktır. İşçiler örgütlenirse, o işyerinde kayıt dışı istihdam olmaz. Bir iktidar bu konuda samimi ise örgütlenmenin önünde bütün engelleri açmalıdır.

ASGARİ ÜCRET UYARISI

Asgari ücretle ilgili öteden beri duyarlılığımız var. Asgari ücret 900 küsur lira civarındaydı, biz net 1500 lira olmasını istemiştik. Hükümet ‘Yapamazsınız’ demişti, biz bütün belediyelerimizde asgari ücreti net 1500 lira yaptık, bunun uygulanabilir olduğunu gösterdik. Bir belediye bunu uyguluyorsa devleti yönetenlerin elinde çok daha büyük imkânlar var ve uygulamaları gerekir. Şimdi Sayın Başkanın (TÜRK-İŞ Başkanı Ergun Atalay) 2 bin lira olması gibi bir düşüncesi var. Biz daha önce 2 bin 200 lira olması gerektiğini söyledik. Sayın Başkan güzel bir çıkış yapıyor, ‘Asgari ücret tespit komisyonuna bir kadını görevlendireceğiz, o çalışacak’ dedi. 1600 lira veya onların öngördüğü bir rakamla bir evin nasıl geçineceği veya geçinemeyeceğini aktarabilir.

ENFLASYON ALTINA DÜŞMEYİN

Asgari ücret sorunu var. Asgari ücret 2 bin lira isteniyor. 2 bin lira nedir arkadaşlar? 2 bin lira ile kira mı ödenir, ev mi geçindirilir, çocuğun masrafı mı karşılanır, üç öğün yemek mi yenir? 2 bin lira ile günde üç öğün simit yeseniz, onu bile karşılamıyor. Ama mütevazi davranıyorlar. 2 bin lira istiyorlar. Asgari ücretten vergi alıyorlar. Asgari ücretten vergi alınması başlı başına bir ayıptır. Asgari ücretli vergi yükü altında ezilmektedir. 2 bin lira alacak, gidecek yüzde 18 KDV ödeyecek, gelir vergisi, damga vergisi, harçlar, her şeyi ödeyecek. Bu açıdan işçinin sesini duymaları gerekir. Saraylarında oturarak işçinin sesini duymayanlar, topluma karşı sağırdırlar. Toplumun sesine kulak kabartmaları gerekir diye düşünüyorum. (Atalay: 2 bin TL ile başlayalım onun dışında enflasyon neyse üzerine koyalım diyoruz) Enflasyonun altına düşmeyin Sayın Başkan. Mutfakta yangın var, o yangını görmezlikten gelmeyin. Biz de size destek vermeye devam edeceğiz.”

Rifat Başaran
Rifat Başaran
rbasaran@hurriyet.com.tr
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