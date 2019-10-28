2 bin davetliyle 29 Ekim töreni
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Resmi Bayramlar Yönetmeliği’ndeki değişikliğin ardından yarın Beştepe’de ilk kez ‘29 Ekim Cumhuriyet Kabul Töreni’ne ev sahipliği yapacak. Türkiye ile Rusya arasında sağlanan mutabakat kapsamında teröristlerin çekilmesi için verilen 150 saatlik sürenin biteceği bu anlarda tüm gözler Beştepe’deki törende olacak.
Türkiye genelinde etkinliklerle kutlanacak olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında Ankara’daki ilk tören Anıtkabir’de düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, Cumhuriyet’in ilanının 96’ncı yıldönümü dolayısıyla Anıtkabir’i ziyaret edecek. Atatürk’ün mozolesine çelenk bırakacak olan Erdoğan, daha sonra Anıtkabir Özel Defteri’ni imzalayacak. Erdoğan, Anıtkabir’deki törenin ardından Beştepe’ye geçerek 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tebriklerini kabul edecek.
BAŞKENTTE KORTEJ YÜRÜYÜŞÜ
Vatandaşların katılımıyla da TBMM önünden Ulus’taki Birinci Meclis Binası’na kadar ‘29 Ekim Kortej Yürüyüşü’ yapılacak. TBMM’nin Atatürk Bulvarı kapısı önünden başlayacak olan yürüyüş, Cumhuriyet’in ilan edildiği Birinci Meclis’te sona erecek. Türk Silahlı Kuvvetleri Mehteran Birliği de yürüyüşün sonunda Birinci Meclis’te ‘Cumhuriyet Konseri’ verecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kutlamalar kapsamında akşam Beştepe’de kabul töreninde davetlileri ağırlayacak.
RESEPSİYON YERİNE KABUL TÖRENİ
Resmi Bayramlar Yönetmeliği’nde bir süre önce yapılan değişiklikle ‘resepsiyon’ yerine ‘kabul töreni’ ifadesinin yer almasının ardından Beştepe’deki davet, bir ilk olacak. Yaklaşık 2 bin kişinin davet edildiği kabul törenine siyasiler, biliminsanları, gaziler, şehit yakınları, sanatçılar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve sporcular katılacak. Hikâyeleriyle iz bırakan farklı isimler de Beştepe’de yer alacak. Kabul töreninin Barış Pınarı harekâtı nedeniyle sade bir şekilde düzenlenmesi planlanıyor.
150 SAATLİK SÜRE YARIN DOLUYOR
Törende davetlilere seslenecek olan Erdoğan, hem 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na hem de Barış Pınarı harekâtına ilişkin değerlendirmelerde bulunacak. 29 Ekim Cumhuriyet Kabul Töreni’nin yapılacağı saatlerde Türkiye ile Rusya arasında sağlanan mutabakat kapsamında teröristlerin çekilmesi için verilen 150 saatlik süre de dolacak. Erdoğan’ın bu nedenle harekâtla ilgili vereceği mesajlar kritik önem taşıyacak. Türkiye ile Rusya arasında yapılan mutabakat gereği terör örgütü YPG’nin sınırdan 30 kilometre derine çekilmesi için verilen süre yarın saat 18.00’de sona erecek. Erdoğan, mutabakatla ilgili açıklamasında “150 saat sonunda eğer burası teröristlerden temizlenmezse ondan sonra bu işi biz ele alacağız” demişti.
KÜTÜPHANE AÇILIŞI İLERİ TARİHE
Resepsiyonda birçoğu Osmanlı dönemine ait kılıç, piştov, tüfek gibi objelerden oluşan 150 parça eserin bulunduğu ‘İstanbul’un Fethi’nden Cumhuriyet’e’ sergisinin de açılması planlanıyor. 29 Ekim’de kapılarının açılması planlanan ve 5 milyon cilt kitabın bulunacağı Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi’nin açılışının ise ileri bir tarihte yapılacağı belirtildi.
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