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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ahmet ACAR/KAŞ (Antalya) (DHA)
07.05.2019 - 11:30, Son Güncelleme:

2 bin 500 yıllık Likya kaya mezarını bu hale getirdiler! 'Bu iş çığırından çıkmış durumda'

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2 bin 500 yıllık Likya kaya mezarını bu hale getirdiler! 'Bu iş çığırından çıkmış durumda'

Antalya'nın Kaş ilçesinde Likya dönemine ait 2 bin 500 yıllık kaya mezarının giriş bölümü kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce paramparça edildi. Tahribatı tespit eden arkeolog rehber Ümit Işın, "Bu tür mezarların içinde hazine bulunacağına inanmak sadece bir hayal ürünü olabilir. Ancak insanların hayal güçleri, büyük bir cehaletle tarihi yok ediyor. Bu iş çığırından çıkmış durumda. Defineciler bir dernek bile kurdu. Cezalar ise maalesef caydırıcı değil" dedi.

Demre'yi Kaş'a bağlayan Demre Çayı Vadisi'ndeki karayolunun bitişiğinde Dereağzı mevkisindeki Likya dönemine ait kaya mezarı tahrip edildi. 6 yıl önce de benzer şekilde tahrip edilen mezarın bu kez giriş bölümü kırıcı ve delici aletlerle paramparça edildi. Bölgede çok sayıda Likya ve Roma dönemlerine ait tarihi yapı, lahit ve kaya mezar bulunurken definecilerin yaptığı tahribattan en çok lahitler ve kaya mezarları zarar görüyor.

'PLANLI BİR TAHRİBAT VAR'

Tahribatı tespit eden arkeolog rehber Ümit Işın, "Mezarın tahrip edildiği yolda gece gündüz araçlar gelip geçiyor. Bu kaya mezarı tahrip edilirken birilerinin görmemesi olanak dışı. Bu durum akıllara soru işaretleri getiriyor. 2 bin 500 yıllık tarihi varlığı, vadinin süsünü ne yazık koruyamadık. Kültür varlıklarının bulunduğu alanlara hiç olmazsa birer fotokapan yerleştirmek zor mu? Ben bölgeye sürekli turlar düzenliyorum. Bu mezar daha önce tahribata uğramıştı. Ama bu kez de giriş bölümü paramparça edilmiş durumda. Bölgede çok sayıda tarihi kalıntı ve eser var. Bu mezar yolun hemen üstündeki kayada bulunuyor. Mezarın balyozla parçalanması olanaksız. Mezarın parçalanması için jeneratörle çalışan kırıcı delici kullanılmış. Bunu birilerinin görmemesi mümkün değil. Demek ki birileri yolun iki yanında gözcülük yapmış. Planlı bir tahrip var" diye konuştu.

'CEZALAR CAYDIRICI DEĞİL'

Tahrip edilen mezarın ağzının açık ve define bulunmasının olanaksız olduğunu vurgulayan Ümit Işın, "Tarih boyunca yıllarca bu mezarlar soyulmuş. Bu tür mezarların içinde hazine bulunacağına inanmak sadece bir hayal ürünü olabilir. Ancak insanların hayal güçleri, büyük bir cehaletle tarihi yok ediyor. Kültür varlıklarına yönelik tahribat son 15 yılda daha çok arttı. Bunun yaygınlaşmasının en büyük nedeni cep telefonları. Define arayıcıları birbirine telefonla ve görüntüyle haber veriyor. Bu iş çığırından çıkmış durumda. Defineciler bir dernek bile kurdu. Cezalar ise maalesef caydırıcı değil. Tarihi mirasımıza zarar verenler ya birkaç ay yatıp çıkıyor ya da para cezasına çarptırılıyor. Arkasından aynı işi yapmaya devam ediyorlar" dedi.

2 bin 500 yıllık Likya kaya mezarını bu hale getirdiler Bu iş çığırından çıkmış durumda

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