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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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22.03.2019 - 21:06, Son Güncelleme:

2 bin 500 kadın polis alımı yapılacak! Başvurular ne zaman başlayacak?

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2 bin 500 kadın polis alımı yapılacak! Başvurular ne zaman başlayacak?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, tüm karakollarda oluşturulan 'güven masaları'nda çalışmak üzere 2 bin 500 kadın polisin alınacağını bildirdi. Bu gelişmenin ardından, kadın polis alımının detayları merak konusu oldu. Peki, 2 bin 500 kadın polis alımında başvurular ne zaman başlayacak?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yenimahalle'deki Karşıyaka İş Merkezi önünde vatandaşa hitap etti. Soylu burada yaptığı konuşmada, 'Karakollarımıza 2 bin 500 kadın polis alacağız' ifadesini kullandı. İşte, Süleyman Soylu'nun konuya ilişkin açıklamasının tamamı...

İçişleri Bakanı Soylu, 2 bin 500 polis alımı hakkında şunları söyledi;

"Buradan bir müjde veriyorum. Tüm Türkiye'deki karakollarımıza 2 bin 500 kadın polis alacağız, onları eğiteceğiz. Şimdi onların da alımına çıkıyoruz. O güven masasında nezaketleriyle, orada gösterecekleri ev sahiplikleriyle vatandaşlara yardımcı olacaklar, destek olacaklar. Karakollarımızı da Ankara'nın her tarafında açmaya devam ediyoruz."

BAŞVURU TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Söz konusu 2 bin 500 kadın polis alımı hakkında istihdam sayısı harici, başvuru şartları ve ön başvuru tarihi gibi detaylar henüz belli olmadı. Bu hususta gelişmeler oldukça haberimizden aktaracağız.

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