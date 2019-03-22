2 bin 500 kadın polis alımı yapılacak! Başvurular ne zaman başlayacak?
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, tüm karakollarda oluşturulan 'güven masaları'nda çalışmak üzere 2 bin 500 kadın polisin alınacağını bildirdi. Bu gelişmenin ardından, kadın polis alımının detayları merak konusu oldu. Peki, 2 bin 500 kadın polis alımında başvurular ne zaman başlayacak?
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yenimahalle'deki Karşıyaka İş Merkezi önünde vatandaşa hitap etti. Soylu burada yaptığı konuşmada, 'Karakollarımıza 2 bin 500 kadın polis alacağız' ifadesini kullandı. İşte, Süleyman Soylu'nun konuya ilişkin açıklamasının tamamı...
İçişleri Bakanı Soylu, 2 bin 500 polis alımı hakkında şunları söyledi;
"Buradan bir müjde veriyorum. Tüm Türkiye'deki karakollarımıza 2 bin 500 kadın polis alacağız, onları eğiteceğiz. Şimdi onların da alımına çıkıyoruz. O güven masasında nezaketleriyle, orada gösterecekleri ev sahiplikleriyle vatandaşlara yardımcı olacaklar, destek olacaklar. Karakollarımızı da Ankara'nın her tarafında açmaya devam ediyoruz."
BAŞVURU TARİHİ BELLİ OLDU MU?
Söz konusu 2 bin 500 kadın polis alımı hakkında istihdam sayısı harici, başvuru şartları ve ön başvuru tarihi gibi detaylar henüz belli olmadı. Bu hususta gelişmeler oldukça haberimizden aktaracağız.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle