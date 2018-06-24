2 bin 395 şüpheliye kırmızı bülten

Türk İnterpol polisi, uluslararası aradığı suçluları yakalamak için 1 milyon 200 bin kilometre yol yaparken, 33 ülkeden 109 suçluyu Türkiye’ye getirdi. Türkiye, 2 bin 395 kişiyi ‘Kırmızı Bülten’ ile arıyor.



İnterpol-Europol Daire Başkanı Lütfi Çiçek, dünyanın her noktasında 7/24 suçluların peşinde olduklarını belirterek, “Suç işledikten sonra yurtdışına kaçanların kâbusu olmaya devam edeceğiz, rahat uyuyamayacaklar. Dünyanın en ücra yerinde bile olsalar inlerinden çıkarıp getirip adalete teslim etmeye devam edeceğiz. Türk devletinin, İnterpol’ün gücünü her yerde hissedecekler. Başta 15 Temmuz’da darbe girişiminde bulunan hain FETÖ’cüler olmak üzere terör örgütü mensuplarının peşini bırakmayacağız” dedi.



1 MİLYON 200 BİN KM

Özellik 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yurtdışına kaçan FETÖ’cüleri yakalamak için çaba gösteren Türk İnterpol’ü, yurtdışında 2017 ile 2018 yılının ilk 5 ayında 1 milyon 200 bin kilometre yol yaptı. İnterpol polisinin takibi sonucu 2017 yılı ile bu yılın ilk 5 ayında 33 farklı ülkeden uluslararası aranan 109 suçluyu bularak Türkiye’ye getirildi. Terör örgütü üyelerinin yanı sıra adi suçlardan uluslararası aranan kişilerde bulunarak Türkiye’ye getirildi. Bu kişilerden biri de Gölcük’te varil içinde üzerine beton dökülmüş halde bulunan Alman vatandaşı Rita Dari Wintler’in katil şüphelisi Ali Kemal Seyhan, Almanya’nın Celle şehrinde yakalanarak Türkiye’ye getirildi.



Türkiye, 853’ü terör suçlusu olmak üzere 1395 şüpheliyi ‘Kırmızı Bülten’le uluslararası arıyor. Kırmızı Bülten ile arananların çoğunluğu terör örgütü PKK üyeleriyle, Avrupa’daki üst düzey yöneticileri oluşturuyor. Terör suçlularından sonra en çok arananlar ise uluslararası uyuşturucu ticareti yapan, Türkiye’de cinayet işleyenler.



Türkiye’nin bütün çabalarına, bildirim ve taleplerine rağmen FETÖ’cülerle ilgili henüz hiçbir ‘Kırmızı Bülten’ çıkarılmadı. İnterpol merkezi, darbe girişimi yapan ve 253 kişiyi şehit eden FETÖ’nün eylemini terör suçu kapsamında görmeyerek, olayı ‘askeri suç’ sayıp, Türkiye’nin taleplerini askıya aldı.



Suriye’deki savaş bölgesiyle bağlantılı olduğu belirlenen DEAŞ’lıların yakalanması ve giriş yasağı için de Türk İnterpol’ü çalışma yürüttü. Bu noktada haklarında difüzyon ve bülten çıkartılarak uluslararası arama çıkarılan 60 bin DEAŞ’lı bağlantılı kişiye Türkiye’ye giriş yasağı getirildi.