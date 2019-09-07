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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
07.09.2019 - 12:51, Son Güncelleme:

2 bin 200 yıllık masklar gün yüzüne çıkarıldı

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2 bin 200 yıllık masklar gün yüzüne çıkarıldı

Muğla'nın Yatağan ilçesinde bulunan Strakonikeia Antik Kenti'ndeki antik tiyatroda yürütülen kazı çalışmalarında, 2 bin 200 yıllık olduğu tahmin edilen ve o dönemdeki farklı kültürden insanlar ile mitolojik tanrılarının mermer bloklarına işlendiği 17 mask gün yüzüne çıkarıldı. Kazı başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt, "Daha önce burada 16 mask bulmuştuk şu anki kazılarda ise 17 maskı gün yüzüne çıkararak korumaya aldık. izim gün yüzüne çıkardığımız masklar biraz farklı. Farklı kültürlere ve inançlara ait pek çok tanrı ve tanrıçalarla insanlara ait betimlemeler var. Onların da ötesinde bulduğumuz masklar olağandan çok daha kabarık olarak betimlenmiş'' dedi.

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  • 2 bin 200 yıllık mitolojik masklar gün yüzüne çıkarıldı
  • 2 bin 200 yıllık mitolojik masklar gün yüzüne çıkarıldı
  • 2 bin 200 yıllık mitolojik masklar gün yüzüne çıkarıldı
  • 2 bin 200 yıllık mitolojik masklar gün yüzüne çıkarıldı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Muğla'nın Yatağan ilçesinde UNESCO Geçici Kültür Mirası Listesi'nde yer alan 3 bin yıllık Strakonikeia Antik Kenti'ndeki antik tiyatroda yürütülen kazı çalışmalarında 2 bin 200 yıllık olduğu tahmin edilen ve o dönemdeki mitoloji tanrılarının mermer bloklarına işlendiği 17 mask bulundu.

UNESCO Geçici Kültür Mirası Listesi'ndeki antik kent Stratonikeia'da, Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bilal Söğüt başkanlığındaki heyet, kazı çalışmalarına devam ediyor.

Helenistik, Roma, Bizans, Beylikler, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerine ait eserlerin bir arada olduğu Stratonikeia Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarında 2 bin 200 yıllık antik tiyatronun içinde sahne binasının bulunduğu alanda mitolojik masklara ulaşıldı.

Kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karia Bölgesi’nin en önemli kentlerinden Stratonikeia'da 12 ay kazı çalışması yürüttüklerini söyledi.

Kentte antik dönemden bugüne pek çok yapıda çalışma yürüttüklerini belirten Söğüt, "Bu yıl antik tiyatroda çalışma yürütüyoruz. Tiyatroda yaşadığımız kamulaştırma sorunu sayın bakanımızın talimatı ile kısa sürede çözülünce buradaki çalışmalarımızı genişlettik." diye konuştu.

Kazı çalışmalarının devam ettiği antik tiyatroda bu yıl, 2 bin 200 yıl öncesine ait kalıntıların da bulunduğunun bilgisini veren Söğüt, şunları dile getirdi:
"Tiyatronun sahne binasında yürütülen kazı çalışmalarında kabartmalar bulduk. Bu kabartmalarda en önemli grubu masklar oluşturuyor. Daha önce burada 16 mask bulmuştuk şu anki kazılarda da 17 maskı gün yüzüne çıkararak korumaya aldık. Burada tiyatronun her iki yan girişlerine ve sahne binası dış cephesine ait maskların büyük bir kısmını bulmuş durumdayız. Bu bizim için çok sevindirici. Tiyatroda maskların bulunması kazılarda gözükebiliyor. Ama bizim gün yüzüne çıkardığımız masklar biraz farklı. Bunlar farklı kültürlere ve inançlara ait pek çok tanrı ve tanrıça ile insanlara ait betimlemeler. Onların da ötesinde bulduğumuz masklar olağandan çok daha kabarık olarak betimlenmiş."

Masklardaki işçiliğin öncekilere göre daha güzel ve kaliteli olduğuna, betimlemelerin ise iyi ele alındığına dikkati çeken Söğüt, maskları koruma altına aldıklarını ifade etti.

Tiyatroda kazı çalışmalarında bulunan maskların bulunduğu blokları kentteki taş hastanesine getirerek temizleme ve koruma çalışması başlattıklarını anlatan Söğüt, tüm çalışmalar tamamlandığında maskların en güzel şekilde aslına uygun bir biçimde ziyaretçilere de açılacağını bildirdi.

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