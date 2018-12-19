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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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ANKARA
19.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

2 bin 200 TL’nin altındaki asgari ücreti kabul etmiyoruz

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2 bin 200 TL’nin altındaki asgari ücreti kabul etmiyoruz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP’li milletvekilleri, dün HAK-İŞ Konfederasyonu yöneticileriyle kahvaltıda buluştu. Görüşme sonrası düzenlenen basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, “Sabah kahvaltısında Sayın Başkan ve arkadaşları bizi ağırladılar. Sofraları zengindi, tabii bizim en büyük arzumuz Türkiye’deki bütün sofraların zengin olması” dedi.

Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

“Hangi sendikayı tercih ederse etsin, biz işçilerin örgütlenmesini, emeklerinin karşılığını almalarını isteriz. Asgari ücret konusunda bir komisyon şu anda görev yapıyor. Komisyonun nasıl karar vereceğini bilmiyorum ama CHP’li belediyelerin ve o belediyelere bağlı şirketlerin tamamında 1 Ocak 2019’dan itibaren asgari ücret net 2 bin 200 lira olacak. Biz 2 bin 200 liranın altında bir asgari ücreti kabul etmiyoruz. Bu arada anayasada işçilerin sendika kurma, bir sendikaya üye olma hakları var. Ama gelin görün ki Türkiye’de tam bunun tersi yaşanıyor. Flormar işçileri Kocaeli’de aylardır sendikalı oldukları için işlerine son verildi. Flormar’ın yöneticilerine seslenmek istiyoruz; şirketin merkezinin bulunduğu ülkede bütün işçiler sendikalı, sanki Türkiye sömürge ülkesi burada işçiler sendikasız olacak. Niye olsun? Bunların anayasal haklarının tanınması lazım.”

İSTİSMAR EDENLER VAR

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan da işverenlere çağrıda bulunarak şunları söyledi: “İyi niyetli, gerçekten istihdamı koruyan, konkordato ilan etmek zorunda kalan, ödemelerini yapamayan işverenler için bir şey söylemiyorum. Devletimiz bunlara katkı sağlasın ama bunları istismar eden çok sayıda firmanın konkordato ilan ederek hem işçilerden kurtulmak hem de ücretlerini yeniden masaya yatırmak gibi beklentiler içinde olanlar var, bunlardan vazgeçilsin.” 

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