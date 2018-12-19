2 bin 200 TL’nin altındaki asgari ücreti kabul etmiyoruz
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP’li milletvekilleri, dün HAK-İŞ Konfederasyonu yöneticileriyle kahvaltıda buluştu. Görüşme sonrası düzenlenen basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, “Sabah kahvaltısında Sayın Başkan ve arkadaşları bizi ağırladılar. Sofraları zengindi, tabii bizim en büyük arzumuz Türkiye’deki bütün sofraların zengin olması” dedi.
Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:
“Hangi sendikayı tercih ederse etsin, biz işçilerin örgütlenmesini, emeklerinin karşılığını almalarını isteriz. Asgari ücret konusunda bir komisyon şu anda görev yapıyor. Komisyonun nasıl karar vereceğini bilmiyorum ama CHP’li belediyelerin ve o belediyelere bağlı şirketlerin tamamında 1 Ocak 2019’dan itibaren asgari ücret net 2 bin 200 lira olacak. Biz 2 bin 200 liranın altında bir asgari ücreti kabul etmiyoruz. Bu arada anayasada işçilerin sendika kurma, bir sendikaya üye olma hakları var. Ama gelin görün ki Türkiye’de tam bunun tersi yaşanıyor. Flormar işçileri Kocaeli’de aylardır sendikalı oldukları için işlerine son verildi. Flormar’ın yöneticilerine seslenmek istiyoruz; şirketin merkezinin bulunduğu ülkede bütün işçiler sendikalı, sanki Türkiye sömürge ülkesi burada işçiler sendikasız olacak. Niye olsun? Bunların anayasal haklarının tanınması lazım.”
İSTİSMAR EDENLER VAR
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan da işverenlere çağrıda bulunarak şunları söyledi: “İyi niyetli, gerçekten istihdamı koruyan, konkordato ilan etmek zorunda kalan, ödemelerini yapamayan işverenler için bir şey söylemiyorum. Devletimiz bunlara katkı sağlasın ama bunları istismar eden çok sayıda firmanın konkordato ilan ederek hem işçilerden kurtulmak hem de ücretlerini yeniden masaya yatırmak gibi beklentiler içinde olanlar var, bunlardan vazgeçilsin.”
Yorumları Göster
Yorumları Gizle