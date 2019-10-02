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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ceren DENİZ - ANTALYA
02.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

2 bin 100 yıllık surları deldi... İşte o Godina

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2 bin 100 yıllık surları deldi... İşte o Godina

Alanya ilçesinde Helenistik, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı medeniyetlerine ev sahipliği yapan Alanya Kalesi’ndeki evinin duvarlarıyla bitişik surlara beton ve seramik kaplamalı pencere yapan, surların üzerine beton korkuluk yerleştiren, bununla da yetinmeyip evindeki su giderini surun altından delerek dışarı çıkaran Avusturyalı Walter Godina, tadilatları izin alarak yaptığını söyledi.

Avusturya’da yaşayan ve yaz aylarını Antalya’nın Alanya ilçesindeki evinde geçiren Avusturyalı Walter Godina tarihi bir rezalete yol açtı. Godina evinin duvarlarıyla bitişik surlara beton ve seramik kaplamalı pencere yaptı, surların üzerinde ‘dendan’ diye tabir edilen kısma beton korkuluk yerleştirdi ve surların altına su gideri için delik açarak surlara zarar verdi. Ortaçağ izleri taşıyan surlara zarar verdiğine yönelik iddialara ilişkin Hürriyet’e konuşan Godina, Alanya Belediyesi ve Müze Müdürlüğü tarafından yapılan resmi işlemlerden haberdar olduğunu, hakkında çıkan haberlerin bir bölümünü de takip ettiğini söyledi.

2 bin 100 yıllık surları deldi... İşte o Godina

Tarihi surlara zarar vermediğini savunan Godina, şöyle dedi:

‘YASALARA UYGUN YAPTIM’

“Evimde birtakım tadilat işlemleri yapıldı. Ancak bu işlemlerin tamamını izin alarak yaptım. Zaten Türkiye’deki avukatım da süreci yakından takip ediyor. Kesinlikle tarihi bir yapıya zarar vermek istemem. Yasalara uygun olarak yaptığım tadilatın tüm detaylarını gösterebilirim. İddialar nedeniyle ben de şaşkınım. Çünkü orada yürütülen tüm çalışma Türkiye’deki resmi kurumlardan izin alınarak uzmanlar gözetiminde yapıldı. Ben izinsiz hiçbir şey yapmadım.”
Walter Godina’nın kale surlarında, yan yana 2 parsel üzerine kurulu 2 ayrı mülkü olduğunu söyleyen emlak değerleme uzmanı Emrah Kaya da şunları söyledi:

‘AFTAN YARARLANDI’

“Godina mülklerin ikisi için de geçen yaz imar affı kapsamında yasal başvuruda bulundu. Kanundan yararlandı ve mülkleri af kapsamına girdi. Dubleks dairenin zemin katından surların arasından pencere açmış. Surların arasındaki boşluğu evinin penceresi yapmış. Suru yıkmadan yaptığı için uygulama İmar Barışı Kanunu’yla geçti. Mülk sahibinin çalıştığı mimar ve avukatla birlikte bölgede inceleme yaptıktan sonra kaç metrekare yerin nasıl yazılacağını hesaplayarak başvurusunu gerçekleştirdik. Yapılan başvuru onaylandı. Çünkü imar affı kanununda mülk sahibinin surlara bu uygulamaları yapmasına engel bir durum yok.”

‘İZİNSİZ MÜDAHALE’

Alanya Kalesi Kazı Başkanı, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Eravşar, Godina’ya ait evin 1990’lı yıllarda satın alınıp onarıldığını söyledi. Surların mülkiyetinin kamuya ait olduğunu vurgulayan Eravşar, “Surlardaki burçlara izinsiz müdahaleler, proje dışı uygulamalar yapılmış. Surların üzerinde ‘dendan’ diye tabir edilen kısma beton korkuluklar yerleştirilmiş. Ayrıca tam o korkulukların altına taş görünümünde kaplama yapılarak pencere açılmış” dedi.

Alanya Kalesi'ndeki skandal ortaya çıktı
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