2. bataryanın ilk parçaları geldi
Türkiye'nin Rusya’dan satın aldığı S-400 Hava ve Füze Savunma Sistemi’ne ait ikinci batarya malzemelerinin Ankara’ya intikali dün başladı. S-400’ün ikinci sevkıyatında ilk parçaları taşıyan Rusya’ya ait İlyuşin-76 tipi dev kargo uçağı dün saat 12.40’ta Ankara Kahramankazan’da bulunan Mürted Hava Üssü’ne teker koydu.
MSB RESMEN DUYURDU
S-400’lerin ilk bataryasına ait sevkıyat 12 Temmuz’da başlamış ve 13 gün sürerek 25 Temmuz’da sona ermişti. Dün başlayan ikinci batarya sevkıyatının ise yaklaşık bir ay sürmesi bekleniyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) da uçağın inişinden sonra yaptığı kısa açıklamayla S-400’de ikinci sevkıyatın resmen başladığını duyurdu. Açıklamada şöyle denildi: “Türkiye’nin hava ve füze savunma ihtiyacının karşılanmasına yönelik S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemin’in tedarik sözleşmesi 11 Nisan 2017’de imzalanmış, sözleşme kapsamında S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi’nin birinci batarya malzemelerinin intikali 12-25 Temmuz 2019 tarihleri arasında tamamlanmıştı. Bu kapsamda S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi’nin ikinci batarya malzemelerinin Mürted Hava Meydanı/Ankara’ya intikaline bugün (dün) itibarıyla başlandı. İntikal faaliyeti takriben bir ay sürecektir.” İkinci batarya sistemine ait parçalar Mürted’de bekleyen Türk ve Rus uzmanların denetiminde uçaktan indirilerek hangarlara götürüldü. Gelen malzemeler arasında boş füze fırlatma tüpleri de olduğu öğrenildi. Füze tüplerinin taşınması ve yerleştirilmesinde kullanılan özel vinç de geldi. Sevkıyat nedeniyle jandarma ve diğer güvenlik birimleri Mürted çevrisinde yoğun güvenlik önlemi aldı. Komuta kontrol, radar sistemleri, fırlatma rampaları ile bunları taşıyan ağır tonajlı kamyonları içeren S-400 sisteminin tüm bu bileşenlerinin kurulmasından sonra Nisan 2020’de aktif hale getirilmesi planlanıyor. S-400’lerin kurulmasında Rus uzmanlarla birlikte Rusya’da özel eğitim alan 100 Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensubu da görev alacak. S-400’lerin komutası için TSK’da da yeni yapılanmaya gidilmişti. Bu doğrultuda sınıfı hava savunma, rütbesi de albay olan bir isim S-400 sistemlerinin komutanı olarak atanmıştı.
SİSTEM NELERDEN OLUŞUYOR?
S-400 taburu, en az bir mobil operasyon komuta merkezi, 8 fırlatıcı ve 32 füzeden oluşuyor. 600 kilometre uzaklıktaki hedefi algılama özelliğine sahip ve saniyede 4.8 kilometre hızla füze gönderilebilen sistem, hedefe 10 saniyeden daha az sürede tepki veriyor. S-400, çok uzun menzilli 40N6 model füzeyle 400 kilometre, uzun menzilli 48N6 model füzeyle 250 kilometre, orta menzilli 9M96E2 model füzeyle 120 kilometre ve kısa menzilli 9M96E model füzeyle de 40 kilometredeki hedefleri vurabiliyor. Sistemin içinde yer alan bir füzenin ağırlığı 1.8 ton, uzunluğu 8 metre ve çapı da yaklaşık 50 santimetre. Ayrıca 145 kilograma kadar savaş başlığı taşıyabiliyor.
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