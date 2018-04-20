2 aylık sürede acil konular

YSK hızla yazılımını ittifaklara göre yapacak. Partiler, milletvekili aday taramalarını başlatacak. Seçim yasalarında yapılacak rötuş için mini uyum paketi çıkartılacak.



Cumhurbaşkanlığı seçimi yasası başta olmak üzere mini uyum paketiyle revizyon yapılacak. Bağımsız adayların başvurusundan, bağışların nasıl toplanacağına kadar ayrıntılar bu pakete konulacak.



Bu paketle, cumhurbaşkanı adayının aynı zamanda milletvekili adaylığına başvuramayacağı netleşecek. Bağımsız adaylar 100 bin imzayla Cumhurbaşkanlığı’na aday olacak. TBMM’de grubu bulunan partiler, aday gösterecekleri kişiyle ilgili ‘grup kararı’ kararı almak zorunda olacak.



HIZLA VEKİL LİSTESİ

Düzenlemeyle cumhurbaşkanı adaylarının bağış toplamaları ve bunun denetimine ilişkin hükümler de yeniden düzenlenecek. Paketle, ‘seçim ittifakı’ yasası da revize edilecek. Sürpriz seçimin, gece gündüz mesai yaptıracağı diğer yer ise partilerin genel merkezleri olacak. Siyasi partiler hızla millevekili aday listeleri için plan yapacaklar.