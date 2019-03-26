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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
26.03.2019 - 10:50, Son Güncelleme:

'2 aylık ömrüm kaldı, beni tahliye edin' diyen katil kocaya müebbet

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'2 aylık ömrüm kaldı, beni tahliye edin' diyen katil kocaya müebbet

Bursa'da eski eşini 23 yerinden bıçaklayıp çantasını alarak kaçan katil koca hakkında karar verildi. Önceki duruşmada "2 aylık ömrüm kaldı beni tahliye edin" diyen katil koca müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, geçen yıl Ekim ayında merkez Yıldırım ilçesine bağlı Mimar Sinan Mahallesi 4'üncü Selvi Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Hasan Gündoğdu, iş yerine gitmek için evinden çıkan eski eşi Özlem Meşeli'yi takip etti. Bir süre sonra da karşısına çıktı. İkili tartışmaya başladı. Bu sırada Gündoğdu, belinde taşıdığı bıçağı çıkarıp Meşeli'yi 23 yerinden bıçakladı. Hastaneye kaldırılan Meşeli yaşamını yitirdi. Gündoğdu, eski eşinin çantasını da alıp kaçtı.

Kaçma anı güvenlik kameraları tarafından kayıt altına alınan Hasan Gündoğdu, yakalanarak tutuklandı.

Hakkında 'kasten öldürmek' ve 'yağma' suçlarından Bursa 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açılan Hasan Gündoğdu'nun yargılanmasına devam edildi. Duruşmada, tutuklu sanık Hasan Gündoğdu, çiftin oğlu Ziya Gündoğdu, ölen Özlem Meşeli’nin kardeşi Cevdet Meşeli ile tarafların avukatları hazır bulundu. Son görülen duruşmada Gündoğdu hakkında karar verildi.

Önceki celse 2 aylık ömrü kaldığını ve tahliyesini istediğini belirten katil zanlısı koca son görülen celsede müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Katil koca aynı zamanda karısının çantasını alıp kaçtığı için de hırsızlık suçundan 6 yıl ceza alırken son savunmasında önceki beyanlarını tekrar etti.

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