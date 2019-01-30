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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
30.01.2019 - 11:58, Son Güncelleme:

2 aylık kocasını öldürmüştü... Davada flaş gelişme

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2 aylık kocasını öldürmüştü... Davada flaş gelişme

İstanbul, Esenyurt'ta, 2 aylık eşi Sinan Aktaş'ı bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan İlknur Aktaş, 15 yıl aldığı hapis cezasının bozulmasından sonra yapılan yeniden yargılamada 20 yıl hapisle cezalandırıldı.

Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık İlknur Aktaş ve tarafların avukatları katıldı. Mahkeme Başkanı Güler Kurt, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesinin bozma ilamını okudu ve taraflara görüşünü sordu.

Sanık İlknur Aktaş'ın avukatı Yasemen Öztürkcan, bozma ilamını kabul etmediklerini söyledi. Katılan tarafı avukatları ise bozma ilamına uyulmasını talep etti. 
Aktaş, çok sevdiği eşinin değil kendisinin ölmeyi dilediğini belirterek, "Kayınvalidem bana hakaret etti. İntihar etmek istedim. Mutfaktan bıçak aldım. Arkamdan gelen eşimi fark etmedim. Bıçak istem dışı eşime saplandı. Olay tarihinde sorunlu bir hamilelik yaşıyordum. Daha önceki ayrıntılı savunmalarımı aynen tekrar ederim." dedi.

Cumhuriyet Savcısı Ercan Altuncu tarafından hazırlanan esas hakkındaki mütalaada, olayın yaşandığı 3 Ağustos 2017'den birkaç ay önce evlenen sanık İlknur Aktaş ile Sinan Aktaş'ın, maktulün ailesiyle yaşamaya başladığı, bir süre sonra çiftin arasında geçimsizliğin ve zaman zaman şiddetli tartışmaların yaşandığı, olayın gerçekleştiği tarihte de hamile olan sanıkla maktul arasında yemek hazırlama meselesi yüzünden tartışma çıktığı belirtildi.

Mütalaada, bu sırada maktul Sinan Aktaş'ın "Eşek misin, anlamıyor musun? Kalk yemeğimi ver." sözleri üzerine tartışmanın şiddetlendiği, sanığın mutfaktan aldığı bıçakla bir kez vurduğu eşini öldürdüğü ifade edilerek, sanığın tüm aşamalarda eşiyle sürekli tartıştığını söylediği, olay günü de maktulün kendisine hakaret ettiğini belirttiği kaydedildi.

Dinlenen tüm tanıkların da sanıkla maktul arasında anlaşmazlık ve geçimsizlik bulunduğuna dair anlatımlarının olduğu dile getirilen mütalaada, sanığın savunmasının aksini ispatlayacak başkaca delil bulunmadığı anlatıldı.

Mütalaada, sanığın eylemini maktulün birlikte yaşadığı annesi ve babasıyla anlaşamamaktan kaynaklanan psikolojik sorunların etkisiyle tahrik altında işlediğinin kabul edilmesi gerektiği vurgulanarak, sanık İlknur Aktaş'ın "haksız tahrik altında eşini kasten öldürme" suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Son sözü sorulan sanık Aktaş, "Bir diyeceğim yoktur." dedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık İlknur Aktaş'ın "eşini kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanığın cezasını, eylemi haksız tahrik altında işlediğinden önce 24 yıla düşüren mahkeme, cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkisini de dikkate 20 yıla indirdi. 

DAVANIN GEÇMİŞİ

Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık İlknur Aktaş'a, eşi Sinan Aktaş'ı "kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vermişti. Sanığın eylemi haksız tahrik altında gerçekleştirdiği anlaşıldığından cezasını 18 yıla indiren heyet, cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkisini takdiri hafifletici sebep kabul ederek, Aktaş'a 15 yıl hapse mahkum etmişti.

Kararı değerlendiren İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, maktulün hakareti ve tartışmanın mahiyeti gözetildiğinde sanık hakkında hükmedilen cezadan haksız tahrik indirimi alt sınırdan uygulanması gerekirken, daha vahim haller için öngörülen üst sınırdan indirim yapılarak sanığa eksik ceza tayini uygulandığına karar vermişti.

Daire, sanık Aktaş'a verilen 15 yıl hapis cezasını bozarak, dosyayı Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesine geri göndermişti. 

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