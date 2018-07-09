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    '2 aylık hat'

    ANKARA
    09.07.2018 - 22:22 | Son Güncelleme:

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener tren kazasıyla ilgili açıklama yaptı. Akşener açıklamada özetle şu ifadelere yer verdi:

    “Türkiye bir kez daha acıya boğuldu. Tekirdağ’ın Çorlu ilçesi yakınlarında, 24 vatandaşımızın hayatını kaybettiği, 312 vatandaşımızın da yaralandığı kaza ile ilgili olarak önceliğimiz elbette cenazelerimiz ve yaralılarımız. Hayatını kaybedenlere Allah’dan rahmet, yaralılarımıza acil şifa diliyorum. Ancak bu önceliğimiz, yaşadığımız acının sorumlu ve sorumluluklarını konuşmamıza engel değil. Çünkü o raylar halen binlerce vatandaşımızın can güvenliği ile doğrudan ilgili. Bir ülkede, dünyanın en güvenli ulaşım ağı olarak kabul edilen demiryollarının altındaki toprak çekilebiliyorsa, ortada ciddi sorumluluklar var demektir. Cenazelerimizi kaldıralım, yaralılarımızdan güzel haberler alalım, ilk iş, siyasi ve bürokrat, bu olayın sorumlularının yakasına yapışacağım. Demiryollarındaki kontrollerin kim tarafından ve nasıl yapıldığı, bakım ve onarım ihalesinin neden iptal edildiği, henüz 2 aylık bir hattın nasıl böylesine basit bir sorunla 24 cana mal olduğu sorularının peşinde olacağım.” 

    Etiketler: gazetehaberleri , meral akşener , akşener
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