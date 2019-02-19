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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
19.02.2019 - 01:21, Son Güncelleme:

2 aylık bebekten acı haber

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Kahramanmaraş'ta Suriyeli bir ailenin evinde elektrik kontağından çıkan yangında 2 aylık Cemal Assef hayatını kaybetti.

Yangın, saat 22.00 sıralarında Dumlupınar Mahallesi Şehit İsmail Ceyhan Sokak'ta yaşayan Assef ailesinin evinde meydana geldi. İddiaya göre, evin oturma odasında elektrik kontağından yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm evi sararken, Cemal Assef, gelini İman Assef ve torunu Halit Assef ile yangını söndürmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler alevleri kısa sürede kontrol altına alarak yangını söndürürken, 2 aylık Cemal Assef'in yanarak hayatını kaybettiği belirlendi. Dumandan etkilenen Cemal Assef, İman Assef ve Halit Assef ise ambulansla hastaneye götürüldü.

2 aylık bebekten acı haber

Tedavisinin ardından eve dönen Cemal Assef, kendi adını taşıyan torununun ölüm haberini alınca gözyaşlarına boğuldu. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Cemal Assef'in cenazesi Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

2 aylık bebekten acı haber

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