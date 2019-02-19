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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
19.02.2019 - 11:04, Son Güncelleme:

2 aydır kar altında, evler görünmez oldu

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2 aydır kar altında, evler görünmez oldu

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde 2 aydır aralıklarla etkili olan yağış sonrası kar kalınlığı belirli yerlerde 3 metreyi geçerken, bir çok ev kardan görünmez oldu.

Bingöl’de en çok kar yağışı Karlıova ilçesinde yaşandı. Son 20-25 yılın en çetin ve kar yağışlı kışını geçiren ilçede önceki gün etkili olan kar temizlenen yerleri tekrar kapattı.

2 aydır kar altında, evler görünmez oldu
İlçede son 2 aydır etkili olan kar nedeniyle bazı yerlerde kar kalınlığı 3 metreyi geçti. Kent merkezinde de bir çok ev kar nedeniyle neredeyse görünmez oldu.

2 aydır kar altında, evler görünmez oldu
Belediye ekiplerini ilçe merkezinde yaptığı çalışma ile herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, mahallelerde de vatandaşlar evlerinin önünde karla mücadele ediyor.

2 aydır kar altında, evler görünmez oldu
Evlerine gidip gelecek şekilde yollar açan vatandaşlar ise güneşin kendisini göstermesiyle biriken karları temizlemeye çalışıyor.

2 aydır kar altında, evler görünmez oldu

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