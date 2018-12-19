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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
19.12.2018 - 11:00, Son Güncelleme:

2 aydır bu halde! Teşhis konulamıyor

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2 aydır bu halde! Teşhis konulamıyor

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 2 aydır yatağa mahkum yaşayan 8. sınıf öğrencisi Büşra Uzun, hastalığına teşhis konulup tedavi edilmeyi bekliyor. Niğdeliler semtinde oturan 14 yaşındaki Büşra Uzun, 2 ay önce aniden rahatsızlandı. Birkaç gün evde istirahat eden Büşra günden güne artan rahatsızlığı nedeniyle yatağa mahkum oldu.

Kızını yatağından kaldıramayan engelli anne Hatice Altay, hareket kısıtlılığı, konuşamama ve yürüyememe gibi şikayetleri oluşan kızı Büşra'yı tedavi için Adana’ya götürdüklerini, doktorların bütün çabasına rağmen hastalığa çare bulunamadığını ve teşhis konulamadığını söyledi. Eşinin 3 yıl önce kalp krizinden vefat etmesi nedeniyle kızını ve oğlunu alarak baba evine geri dönerek yaşam mücadelesi veren engelli anne Hatice Altay, "Kızımın bugüne kadar büyük bir rahatsızlığı yoktu. Sadece küçükken geçirmiş olduğu bir sarılık nedeniyle beyninde oluşan hasar sonucu zaman zaman eğitiminde sorunlar oluşuyordu. Diğer çocuklardan hiçbir farkı yoktu, koşuyor, yürüyor, geziyor normal aktivitelerini yerine getiriyordu. 2 ay önce aniden rahatsızlanarak yatağa mahkum oldu" dedi.

Kızının günden güne gözü önünde eridiğini ifade eden Hatice Altay, "Konuşma kabiliyetini yitirdi, yürüyemez oldu, yataktan kalkamıyor. Hastaneye götürdük bir teşhis koyamadılar 11 gün boyunca baktılar bir teşhis bulamadılar hastalığın adını koyamadılar, geri götürmemizi söylediler biz de evimize geldik" diye konuştu.
Oğlunun lisede okuduğunu kendisinin de engelli kadrosundan bir şirkette çalıştığını söyleyen Altay, "Maddi durumumuz zaten yok ben çalışmasam geçinemeyiz, işe gidince annem evde kızıma bakıyor. Ben kızımın Ankara’da veya İstanbul'da bir araştırma hastanesinde tedaviye alınsa teşhis konacağına, iyileşeceğine umudum var ancak bizim de gücümüz yok, oralara gitsek nasıl gideriz kim götürür kalacak yerimiz dahi yok. Devlet büyüklerimizin de sesimizi duymasını istiyorum. Mazlumların sesi olan Cumhurbaşkanımız ve ekibi bizim de sesimizi duyar umudundayım" ifadelerini kullandı.

Yakalandığı hastalık nedeniyle yatağa mahkum olan Büşra Uzun bir hayırsever tarafından verilen tekerlekli sandalye yardımıyla ailesi tarafından oda içerisinde gezdiriliyor.

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