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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ömer ERBİL
10.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

2 ay geçti ne gelen var ne giden

Ömer Erbil
Ömer Erbil
omer.erbil@hurriyet.com.tr
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Ömer Erbil
Ömer Erbil
omer.erbil@hurriyet.com.tr
2 ay geçti ne gelen var ne giden

Silivri Cumhuriyet Mahallesi’nde inşaat hafriyatında Roma dönemine ait olduğu belirtilen tek bir lahit bulundu. İnşaat sahibinin haber vermesi üzerine gelen İstanbul Arkeoloji Müzesi uzmanları kapağı açık olan lahdi inceledi ve önceki yıllarda defineciler tarafından yağmalandığını saptadı. Uzmanlar, lahdin yanındaki parsellerde de arama yapılmasını istedi. Ancak hem korumasız lahit hem de arama yapılması için gerekli koruma kurulu kararı iki aydır bekleniyor.

ANTİK çağdaki ismi Selymbria veya Selybria olduğu bilinen kent, doğal bir limana sahip olması ve ticaret yollarının üzerinde bulunması sebebiyle önemli bir deniz şehri. Antik kentin nekropol (mezarlık) alanı da bugünkü İstanbul’un Silivri ilçesinin neredeyse merkezinde yer alıyor. Bu nedenle bölge 3’üncü derece arkeolojik sit alanı kapsamına alınmıştı. Selymbria Antik Kenti nekropol alanında daha önce de çok sayıda mezar bulunmuştu. 3’üncü derece arkeolojik sit alanlarında hafriyat yapabilmek için müzeye haber verilmesi gerekiyor. Alandaki inşaattın temel hafriyatı sırasında iki ay önce Roma dönemine ait lahit bulundu. Haber verilen İstanbul Arkeoloji Müzesi uzmanları zeminin bir metre altından çıkan lahitten sonra parselin diğer bölümlerinde de arama çalışması yaptı. Ancak başka bir lahit ya da buluntuya rastlanmadı. Uzmanlar yan parsellerde de arama yapılmasını istiyor ama bunun için koruma kurulu kararı gerekiyor.
Müze uzmanları lahdi kapağı açık şekilde toprak altından çıkarıldığını, içinde ölü hediyesi, insan kemikleri gibi buluntulara rastlanmadığını belirtiyor. Bu durum lahdin daha önce defineciler tarafından yağmalandığını gösteriyor. Üstelik lahit kapağının üstü de kırık halde bulundu. Lahitte işleme, bezeme olmaması sade birinin mezarı olduğu izlenimi veriyor. Daha detaylı inceleme için eserin müzeye taşınması gerekiyor.

‘ÇALINACAK DİYE UYKUMUZ KAÇIYOR’

SİLİVRİ Belediyesi lahitin yerinden kaldırılıp İstanbul Arkeoloji Müzesi’ne taşınması için İstanbul 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü’ne yazı yazdı. Ancak aradan geçen 2 aylık süreye rağmen lahit kapağı açık şekilde hafriyat alanında bekliyor. Silivri Belediyesi yetkilileri de “Geceleri korumasız ve bizim de çalınacak diye uykularımız kaçıyor” serzenişinde bulundu.

Ömer Erbil
Ömer Erbil
omer.erbil@hurriyet.com.tr
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