On Numara'da 282 bin TL 2 kişiye çıktı! MPİ 2 Aralık On Numara çekiliş sonuçları ve sorgulama ekranı

On Numara oyununun 904. hafta çekilişleri Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından pazartesi akşamı gerçekleşti. Saat 21.15'te noter huzurunda yapılan canlı On Numara çekilişi sonrası haftanın şanslı numaraları ilan edildi. Şans oyunu meraklıları bu hafta On Numara'da hangi numaraların çıktığını heyecanla sorguluyor. İşte, 904'üncü hafta On Numara'da çekilişinde ikramiye kazandıran şanslı numaralar...

On Numara oyununun 904. hafta çekilişinde 10 bilen 2 kişi, 282 bin 316 lira 65'er kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 119 kişi 3 bin 163 lira 65'er kuruş, 8 bilen 2 bin 556 kişi 147 lira 30'ar kuruş, 7 bilen 23 bin 849 kişi 22 lira 40'ar kuruş, 6 bilen 141 bin 769 kişi 4'er lira, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 205 bin 127 kişi 3 lira 50'şer kuruş ikramiye kazandı.

2 ARALIK ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından düzenlenen On Numara oyununun 904. hafta çekilişleri noter huzurunda yapılan kura ile tamamlandı. 2 Aralık 2019 On Numara çekilişinde şu numaralar çıktı;

MPİ ON NUMARA SORGULAMA EKRANI

ON NUMARA'DA GEÇEN HAFTA NE OLMUŞTU?

On Numara oyununun 903. hafta çekilişinde 10 bilen 1 kişi, 573 bin 269 lira 90 kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 100 kişi 3 bin 822 lira 15'er kuruş, 8 bilen 2 bin 5 kişi 190 lira 85'er kuruş, 7 bilen 20 bin 23 kişi 27 lira 30'ar kuruş, 6 bilen 124 bin 26 kişi 4 lira 60'ar kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 231 bin 601 kişi 3 lira 15'er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponun, İzmir'in Karşıyaka ilçesinden yatırıldığı belirlendi.