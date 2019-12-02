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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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02.12.2019 - 22:00, Son Güncelleme:

On Numara'da 282 bin TL 2 kişiye çıktı! MPİ 2 Aralık On Numara çekiliş sonuçları ve sorgulama ekranı

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On Numara'da 282 bin TL 2 kişiye çıktı! MPİ 2 Aralık On Numara çekiliş sonuçları ve sorgulama ekranı

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından On Numara oyununun 2 Aralık tarihli çekilişleri noter huzurunda gerçekleşti. On Numara'nın 904. hafta çekilişinde 10 bilen 2 kişi, 282 bin 316 lira 65'er kuruş ikramiye kazandı. Haftanın şanslı numaraları MPİ'nin internet sitesinden açıklandı. Peki, On Numara'da bu hafta hangi şanslı numaralar kazandırdı? Büyük ikramiye hangi ile çıktı? İşte, MPİ On Numara çekiliş sonuçları ve sorgulama ekranı.

On Numara oyununun 904. hafta çekilişleri Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından pazartesi akşamı gerçekleşti. Saat 21.15'te noter huzurunda yapılan canlı On Numara çekilişi sonrası haftanın şanslı numaraları ilan edildi. Şans oyunu meraklıları bu hafta On Numara'da hangi numaraların çıktığını heyecanla sorguluyor. İşte, 904'üncü hafta On Numara'da çekilişinde ikramiye kazandıran şanslı numaralar...

On Numara oyununun 904. hafta çekilişinde 10 bilen 2 kişi, 282 bin 316 lira 65'er kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 119 kişi 3 bin 163 lira 65'er kuruş, 8 bilen 2 bin 556 kişi 147 lira 30'ar kuruş, 7 bilen 23 bin 849 kişi 22 lira 40'ar kuruş, 6 bilen 141 bin 769 kişi 4'er lira, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 205 bin 127 kişi 3 lira 50'şer kuruş ikramiye kazandı.

2 ARALIK ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından düzenlenen On Numara oyununun 904. hafta çekilişleri  noter huzurunda yapılan kura ile tamamlandı. 2 Aralık 2019 On Numara çekilişinde şu numaralar çıktı;

On Numarada 282 bin TL 2 kişiye çıktı MPİ 2 Aralık On Numara çekiliş sonuçları ve sorgulama ekranı

MPİ ON NUMARA SORGULAMA EKRANI

ON NUMARA'DA GEÇEN HAFTA NE OLMUŞTU?

On Numara oyununun 903. hafta çekilişinde 10 bilen 1 kişi, 573 bin 269 lira 90 kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 100 kişi 3 bin 822 lira 15'er kuruş, 8 bilen 2 bin 5 kişi 190 lira 85'er kuruş, 7 bilen 20 bin 23 kişi 27 lira 30'ar kuruş, 6 bilen 124 bin 26 kişi 4 lira 60'ar kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 231 bin 601 kişi 3 lira 15'er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponun, İzmir'in Karşıyaka ilçesinden yatırıldığı belirlendi.

 

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