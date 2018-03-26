Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>2.5 yılda 4 muhtar hayatını kaybetti

    2.5 yılda 4 muhtar hayatını kaybetti

    KÜTAHYA (İHA)
    26.03.2018 - 12:05 | Son Güncelleme:

    Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde 2.5 yıl içinde biri mahalle, 3’ü köy muhtarı olmak üzere 4 muhtarın hayatını kaybetmesinin ardından 2019 seçimlerinde muhtar adayı olmak isteyenler bir kez daha düşünmeye başladı.

    2015 yılı Ekim ayında Yeşilhisar Mahallesi Muhtarı İbrahim Zengin geçirdiği kalp krizi sonucu, yaklaşık bir ay sonra Güldüren Köyü Muhtarı Osman Akgül böbrek ve karaciğer yetmezliği nedeniyle hastanede, 15 gün sonra ise Yenipınar Köyü Muhtarı Mustafa Yavuz kronik obstrüktif akciğer hastalığı nedeniyle vefat etmişti. En son Sefaköy Muhtarı Kazım Okan kalp rahatsızlığı sonucu tedavi gördüğü Almanya’da hayatını kaybetti.

    İlçede 2.5 yılda 4 muhtarın hayatını kaybetmesi 2019 yerel seçimlerinde muhtar adayı olmak isteyenleri kara kara düşündürüyor.

     

    SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

    Son 24 saatte ne oldu? 26.03.2018
    daha fazla video için
    Etiketler: Kütahya , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri