2.5 yıl sonra yeniden arıyorlar

İlçede 25 Nisan'da muhtar Ayhan Cebe yönetimindeki araç Kelkit Çayı’na uçmuş, muhtarı bulmak için Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri tarafından başlatılan çalışmada, 8 Mayıs'ta, HES göletinin mazgallarında ayakkabı, içinde çorap ve kemik parçaları bulundu. Bulunan parçalar DNA testi için Ankara'ya gönderildi. Kemiklerin 2.5 yıl önce kaybolan çocuklara ait olma ihtimali üzerine çocukların ailelerinden kan örneği alındı. Yapılan testte kemik parçalarının kayıp çocuklardan Bayram Erol'a ait olduğu belirlendi.



EN AZINDAN ÇOCUĞUMA KAVUŞTUM

Kayıp çocuklardan Bayram Erol’a ait bacak kemiği parçalarının bulunmasıyla birlikte ailenin evinde büyük üzüntü yaşandı. Anne Adile Erol, “Çok özledim, hasret kaldım çocuğuma, Allah’a şükürler olsun kavuştum. Yüreğim yaralı ama biraz da olsun mutluyum. En azından çocuğuma kavuştum” diye konuştu.



Gelişmenin ardından Kelkit Çayı'nda dün sabah yeniden arama çalışması başlatıldı. Kelkit Çayı üzerinde JAK ekipleri tarafından arama çalışması başlatırken Bayram Erol'a ait kemik parçasının bulunduğu, ilçeye 25 kilometre uzaklıkta bulunan HES göletinde ise AFAD ekipleri çalışma başlattı. Çalışmalarda ekipler kayıp çocuklar Dursun Kağan Taşçı ve Bayram Erol ile muhtar Ayhan Cebe'ye ulaşmayı hedefliyor.



