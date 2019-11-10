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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
10.11.2019 - 11:31, Son Güncelleme:

2.5 yaşındaki Recep kansere yenik düştü

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2.5 yaşındaki Recep kansere yenik düştü

Kayseri’de 1,5 yıldır böbrek üstü kanseri ile savaşan 2.5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Erdem ve Hanife Örs çiftinin evlendikten 15 yıl sonra tüp bebek tedavisi ile Recep Safa ismini verdikleri çocukları dünyaya geldi. 2.5 yaşındaki Recep Safa, böbrek üstü kanserine yakalandı. 1.5 yıldır Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Onkoloji Servisinde tedavi gören Recep Safa'nın hastalığı tekrar nüksetti. Tedavisi için gerekli olan ve Amerika'dan getirilmesi istenen bir ilacı araştıran aile, ilacın kutusunun 10 bin euro olması nedeniyle çaresiz kaldı.

İlaçtan 15 kutu kullanması gereken Recep Safa için baba Erdem Örs, Valilik ve Sağlık Bakanlığı'ndan gerekli izinleri alarak yardım kampanyası başlattı. Recep için tüm Kayseri harekete geçti ve istenilen 10 kutu ilaç ABD’den getirildi. 10 kutu ilaçtan 7’si kullanılırken, minik çocuk verdiği savaşa yenik düşerek hayatını kaybetti.

Recep için bir aylık maaşını bağışlayan MHP Milletvekili Baki Ersoy, “Bir süredir tedavisine devam edilen, bizlerin de sosyal medyadan duyurduğu ve yardım kampanyası başlattığımız canımız, yavrumuz Recep Sefa’yı bugün kaybettik. Kendisine Allah’tan rahmet diliyorum. Acılı ailesinin ve sevenlerinin başı sağ olsun. Bu kampanya sürecinde bizlerin yanında olan ve desteğini esirgemeyen herkese çok teşekkür ederim. İhtiyaç olan ilaçtan 10 kutu almıştık ve minik yavrumuz için 7 kutusu kullanılmış. Maalesef küçük bedeni ilaçlara tepki vermedi. Ailesi geride kalan 3 kutu ilacı diğer çocuklara umut ışığı olsun diye Erciyes Üniversitesi Hemotoloji ve Onkoloji Servisine bağışladı. Allah herkesten razı olsun. Başımız sağolsun” dedi.

Recep Safa Örs’ün cenazesi dün Mimarsinan Kasabası Merkez Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası mahalle mezarlığına defnedildi.

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