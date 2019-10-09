2.5 ay sonra seri yargılama
Komisyondan geçen ve bu hafta yasalaşması beklenen yargı reformunda daha önce altı ay sonra uygulanması öngörülen ‘seri ve basit yargılama’ hükümleri, ocak ayında yürürlüğe girecek.
Yargı reformu kapsamında ilk paketi oluşturan 39 maddelik torba teklif Meclis Adalet Komisyonu’ndan geçerek Genel Kurul gündemine geldi. 16 saat süren toplantıda teklif, bazı teknik değişiklikler ve yeni yargılama yöntemine ilişkin uyum düzenlemesiyle kabul edildi. AK Parti, teklifi yarın Genel Kurul’da görüştürerek bu hafta yasalaştırmayı hedefliyor. Teklifin son haline göre, Ceza Muhakemesi Yasası’na yeni eklenecek olan seri yargılama ve basit yargılama yöntemleri, 1 Ocak 2020’den itibaren soruşturma aşamasındaki dosyalara uygulanacak. Teklifin ilk halinde, gerekli eğitimlerin verilmesi amacıyla bu yöntemlerin 6 ay sonra yürürlüğe girmesi öngörülmüştü. 1 Ocak 2020 itibarıyla dava aşamasına gelmiş, hükme bağlanmış veya kesinleşmiş dosyalar, seri ve basit yargılamaya tabi olmayacak. Bazı düzenlemeler şöyle:
AVUKATLIK SINAVI
Haber verme sınırlarını aşmayan veya eleştiri amacıyla yapılan açıklamalar suç oluşturmayacak.
Baroya kayıtlı ve en az 15 yıl kıdemi bulunan avukatlara hususi damgalı pasaport verilebilecek.
21 Temmuz 2016’da ilan edilen OHAL kapsamında terör örgütlerine üyeliği, iltisakı ya da bunlarla irtibatı nedeniyle pasaportları iptal edilen ya da pasaport talepleri reddedilenlere, belirli şartları taşımaları kaydıyla pasaport verilecek.
Hâkimlik adaylığı sınavına girmek, avukatlık veya noterlik stajlarına başlamak için yapılacak sınavda başarılı olmak gerekecek.
TEMYİZ GENİŞLİYOR
Suçun sübutuna doğrudan etki edecek mevcut bir delil toplanmadan, koşulları uyan ancak ön ödeme, uzlaştırma ya da seri muhakeme uygulanmaksızın düzenlenen; soruşturma veya dava yapılması izne-talebe bağlı olan suçlarda izin alınmaksızın veya talep olmaksızın düzenlenen iddianameler iade edilecek.
Cinsel istismar mağduru çocukların soruşturma evresindeki beyanları, özel merkezlerde savcı nezaretinde uzmanlar aracılığıyla alınacak.
Bölge adliye mahkemesi ceza dairelerinin temyiz edilebilecek kararlarının kapsamı genişletiliyor.
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