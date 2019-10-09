2.5 ay sonra seri yargılama

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri2.5 ay sonra seri yargılama
GeriGündem 2.5 ay sonra seri yargılama
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Bülent SARIOĞLU - ANKARA
09.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

2.5 ay sonra seri yargılama

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
2.5 ay sonra seri yargılama

Komisyondan geçen ve bu hafta yasalaşması beklenen yargı reformunda daha önce altı ay sonra uygulanması öngörülen ‘seri ve basit yargılama’ hükümleri, ocak ayında yürürlüğe girecek.

Yargı reformu kapsamında ilk paketi oluşturan 39 maddelik torba teklif Meclis Adalet Komisyonu’ndan geçerek Genel Kurul gündemine geldi. 16 saat süren toplantıda teklif, bazı teknik değişiklikler ve yeni yargılama yöntemine ilişkin uyum düzenlemesiyle kabul edildi. AK Parti, teklifi yarın Genel Kurul’da görüştürerek bu hafta yasalaştırmayı hedefliyor. Teklifin son haline göre, Ceza Muhakemesi Yasası’na yeni eklenecek olan seri yargılama ve basit yargılama yöntemleri, 1 Ocak 2020’den itibaren soruşturma aşamasındaki dosyalara uygulanacak. Teklifin ilk halinde, gerekli eğitimlerin verilmesi amacıyla bu yöntemlerin 6 ay sonra yürürlüğe girmesi öngörülmüştü. 1 Ocak 2020 itibarıyla dava aşamasına gelmiş, hükme bağlanmış veya kesinleşmiş dosyalar, seri ve basit yargılamaya tabi olmayacak. Bazı düzenlemeler şöyle:

AVUKATLIK SINAVI

Haber verme sınırlarını aşmayan veya eleştiri amacıyla yapılan açıklamalar suç oluşturmayacak.

Baroya kayıtlı ve en az 15 yıl kıdemi bulunan avukatlara hususi damgalı pasaport verilebilecek.

21 Temmuz 2016’da ilan edilen OHAL kapsamında terör örgütlerine üyeliği, iltisakı ya da bunlarla irtibatı nedeniyle pasaportları iptal edilen ya da pasaport talepleri reddedilenlere, belirli şartları taşımaları kaydıyla pasaport verilecek.

Hâkimlik adaylığı sınavına girmek, avukatlık veya noterlik stajlarına başlamak için yapılacak sınavda başarılı olmak gerekecek.

TEMYİZ GENİŞLİYOR

Suçun sübutuna doğrudan etki edecek mevcut bir delil toplanmadan, koşulları uyan ancak ön ödeme, uzlaştırma ya da seri muhakeme uygulanmaksızın düzenlenen; soruşturma veya dava yapılması izne-talebe bağlı olan suçlarda izin alınmaksızın veya talep olmaksızın düzenlenen iddianameler iade edilecek.

Cinsel istismar mağduru çocukların soruşturma evresindeki beyanları, özel merkezlerde savcı nezaretinde uzmanlar aracılığıyla alınacak.

Bölge adliye mahkemesi ceza dairelerinin temyiz edilebilecek kararlarının kapsamı genişletiliyor.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Genç kıza işkence yapan cani baba gözaltında!
Vay sapık! 'Başımdan kaynar sular döküldü'
MSB'den bir açıklama daha: Şanlı ordumuz Güvenli Bölge Harekâtı için hazırdır
Ortalık bir anda karıştı! Doktor ile hasta yakını birbirine girdi