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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 11.10.2019 - 10:26, Son Güncelleme:

1’i hamile 3 kadın yakalandı! Şehirlerarası soygun...

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1’i hamile 3 kadın yakalandı! Şehirlerarası soygun...

Adana'da röntgen filmiyle kapıları açıp evleri soyan 1'i hamile 3 kadın, hırsızlık dedektifleri tarafından suçüstü yakalandı.

Adana'da röntgen filmiyle kilit dilini içeri iterek kapıları açıp evleri soyan 1'i hamile 3 şüpheli kadın, hırsızlık dedektifleri tarafından suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Adana'nın lüks mahallelerinde evlere girilip altın ve para çalındığı şikayetleri üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği dedektifleri harekete geçti. Hırsızlık dedektifleri yaptığı araştırmada, zanlıların 8 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Başak K. (24), 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Kiraz K. (25) ve 6 yıl 10 ay 10 gün cezası bulunan Kader Ç. (18) olduğunu belirledi.

Osmaniye'de oturdukları belirlenen kadınların, kapı dilini röntgen filmiyle içeri iterek evlere girip para ve altın çaldıklarını tespit eden polis, zanlıların bu yöntemle Ankara, Gaziantep, Hatay, Mersin, Kahramanmaraş, Eskişehir, Kayseri gibi birçok ilde binlerce lira para ve altın çaldığını belirledi.

Hırsızlık dedektifleri kimliklerini belirlediği zanlıları takibe aldı. Merkez Seyhan ilçesi, Gürselpaşa Mahallesi, Şehit Polis Aydın Polat Bulvarı üzerinde bulunan bir apartmana giren kadınlar 5. kattaki dairenin kapı kilit dilini röntgen filmiyle açmak istedi. Peşlerinden gelen polisleri fark eden kadınlar, kaçtıkları damda yakalandı. Üzerlerinden sahte kimlik çıkan kadınlar gözaltına alındı.

Emniyete götürülen kadınların yapılan üst aramasında kapıların kilitlerini açmak için kullandıkları röntgen filmi çıktı. Parmak izi alınan kadınların 25 suç kaydı olan Kiraz K., 12 suç kaydı bulunan Başak K. ve 7 olaya karışan Kader Ç. olduğu tespit edildi. Kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlılardan Başak K. ve Kiraz K. cezaevine teslim edilirken, Kader Ç. hamile olduğu için ev hapsi cezasına çarptırıldı.

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