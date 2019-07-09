1976 yılında klibi çekilen Heyecanlı şarkısı hangi gruba aittir?
Heyecanlı, Türkiye'de klibi çekilen ilk şarkıdır. Bu şarkı 1970 yılında kurulan bir funk grubuna aittir. Bu grubun eski üyeleri Mazhar Alanson; Fuat Güner; Özkan Uğur; Ayhan Sicimoğlu; Galip Boransu; Seyhan Karabay’dır. Peki, Heyecanlı şarkısı hangi gruba aittir?
1976 yılında klibi çekilen Heyecanlı şarkısı, İpucu Beşlisi grubuna aittir. Daha önce Mazhar - Fuat adıyla beraber çalışan Mazhar Alanson ve Fuat Güner, ikiliye eşlik eden ve askerden dönen bas gitarist Özkan Uğur, perküsyonda Ayhan Sicimoğlu ve klavyede Galip Boransu ile çalışmaya başladı. Grubun yaptığı bazı İngilizce parçalar İzzet Öz'ün televizyonda yaptığı bir yarışmada bulmaca olarak soruldu. Herkes yabancı grup isimlerini tahmin edip grubu bulamayınca grubun adı "İpucu Beşlisi" kalır.
Grup 1976'da "Heyecanlı / Hop Otur, Hop Kalk" adında tek bir 45'lik çıkardı. Heyecanlı şarkısı eski Alanson ve Güner bestelerinden çok farklıydı çünkü şarkının müziği İngiltere'de funk gruplarında çalan Ayhan Sicimoğlu tarafından yapılmıştı. Bu şarkının sözlerini Mazhar Alanson yazmıştı. "Heyecanlı" şarkılarına İzzet Öz tarafından da bir klip çekildi. Bu klip Türkiye'nin ilk klibi sayılmaktadır. "Hop Otur, Hop Kalk" ise Ayhan Sicimoğlu düzenlemesiyle bir Mazhar & Fuat bestesiydi.
Grup 1977'de eleman değişikliğine gitti. Ayhan Sicimoğlu'nun yerine Seyhan Karabay gelir. Grup o sene Seyyal Taner ile beraber çalmaya başladı. Zaman zaman "Seyyal Taner ve İpucu Grubu" olarak anıldı. 1978'te grup "Bugün İlkbahar" şarkısını Taner için besteledi. Bu dönemde "Ele Güne Karşı" şarkısını da Seyyal Taner'e verdler. Taner TRT'den boykotlu olduğu için iki şarkıyı da albümünde okuyamadı. "Ele Güne Karşı" ile MFÖ kendi çıkışını yapsa da "Bugün İlkbahar" hiçbir albümde bulunmamıştır.
Grup arka arkaya gelen askerlikler, farklı müzikal çalışmalar, araya giren uzaklıklar nedeniyle 1978 yılında dağıldı.
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