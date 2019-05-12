1975 TIP torunlarla Anıtkabir’de
İSTANBUL Tıp Fakültesi 1975 Mezunları torunlarıyla dün Anıtkabir’i ziyaret etti. 11 torunun da bulunduğu toplam 46 kişilik grup, Atatürk’ün mozolesine kırmızı güller bıraktılar.
Dedeler ve torunlar daha sonra müzeyi gezdiler. Dedeler, üzerinde Atatürk fotoğrafı bulunan kırmızı kravat, büyükanneler fular takarken torunlar da Atatürk fotoğraflı tişörtler giydiler. Mozoleye çelenk bırakan 5 yaşındaki Peri, İzmir Marşı’nı okurken, “Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa” sözlerini dedeler ve büyükanneler hep birlikte söyledi. Anıtkabir ziyaretiyle ilgili bir açıklama yapan Prof. Dr. Bingür Sönmez, “Anne ve babalar, çok meşgul oldukları için çocuklarına böyle bir zaman ayıramıyorlar. Bence bu görev artık dedelere büyükannelere düşüyor. Biz 1975 İstanbul Tıp Fakültesi mezunları olarak torunlarımızı aldık buraya getirdik. Bu bir örnek olsun, bundan sonra bütün dedeler büyükanneler ilk 5 yaş içerisinde mutlaka torunlarını alıp Ata’ya getirsinler” dedi.
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