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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İpek ÖZBEY - SAMSUN
15.05.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

1919 metrelik bayrakla

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1919 metrelik bayrakla

TÜRKİYE’nin en geniş katılımlı gençlik ve spor festivali Koç Spor Fest, bu yılki Büyük Finalleri’ni Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve Silah Arkadaşları’nın Samsun’a çıkışının 100’üncü yılı vesilesiyle Samsun’da, 1919 metrelik Türk bayrağı altında gerçekleştirdi.

Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu, Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde Koç Holding’in düzenlediği “19 Mayıs’ın 100’üncü Yılında Yürüyoruz Yolunda” yürüyüşüne yaklaşık 50 bin kişi eşlik etti.

1919 metrelik bayrakla

Yürüyüş 1919 metrelik Türk bayrağı eşliğinde gerçekleşti. Samsun’da bulunan 5 bini aşkın sporcu, antrenör ve spor insanı ile birlikte Samsun halkının geniş katılım gösterdiği yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı’nda başlayıp, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Bandırma Vapuru’yla gelerek Samsun’a ayak bastığı yer olan Tütün İskelesi’nde sona erdi. Yürüyüşün ardından Aslı Gökyokuş ve Athena konser verdi. Koç Topluluğu olarak ekonomik ve toplumsal kalkınmayı bir bütün olarak gördüklerini söyleyen Kurumsal İletişim Ve Dış İlişkiler Direktörü Oya Ünlü Kızıl, “Üstümüze Vazife’ bilinciyle hareket ediyoruz. Tam da bu sebeple bugün Samsun’da bulunmayı hem çok önemsiyor hem de üstümüze vazife olarak görüyoruz” dedi.

1919 metrelik bayrakla

Gençlik festivali, 62 branşta 26 bin üniversiteli sporcuyu bir araya getiriyor. Üniversite Spor Oyunları’nda Büyük Finaller bu yıl 19 Mayıs 1919’un 100’üncü yılı vesilesiyle Samsun’da yapılıyor. 17 Mayıs’a kadar sürecek festival, 5 bini aşkın sporcunun katılımıyla jimnastik, atletizm, basketbol, voleybol, hentbol, yüzme, futbol ve dağ bisikleti branşlarında Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde gerçekleşiyor.

50 BİN KİŞİ KATILDI

Samsun’da protokolün de yer aldığı ‘19 Mayıs’ın 100. Yılında Yürüyoruz Yolunda’ temalı yürüyüşe yaklaşık 50 bin kişi katıldı. Yürüyüş Atatürk’ün Bandırma Vapuru’yla gelerek Samsun’a ayak bastığı yer olan Tütün İskelesi’nde sona erdi.

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