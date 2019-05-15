1919 metrelik bayrakla
TÜRKİYE’nin en geniş katılımlı gençlik ve spor festivali Koç Spor Fest, bu yılki Büyük Finalleri’ni Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve Silah Arkadaşları’nın Samsun’a çıkışının 100’üncü yılı vesilesiyle Samsun’da, 1919 metrelik Türk bayrağı altında gerçekleştirdi.
Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu, Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde Koç Holding’in düzenlediği “19 Mayıs’ın 100’üncü Yılında Yürüyoruz Yolunda” yürüyüşüne yaklaşık 50 bin kişi eşlik etti.
Yürüyüş 1919 metrelik Türk bayrağı eşliğinde gerçekleşti. Samsun’da bulunan 5 bini aşkın sporcu, antrenör ve spor insanı ile birlikte Samsun halkının geniş katılım gösterdiği yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı’nda başlayıp, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Bandırma Vapuru’yla gelerek Samsun’a ayak bastığı yer olan Tütün İskelesi’nde sona erdi. Yürüyüşün ardından Aslı Gökyokuş ve Athena konser verdi. Koç Topluluğu olarak ekonomik ve toplumsal kalkınmayı bir bütün olarak gördüklerini söyleyen Kurumsal İletişim Ve Dış İlişkiler Direktörü Oya Ünlü Kızıl, “Üstümüze Vazife’ bilinciyle hareket ediyoruz. Tam da bu sebeple bugün Samsun’da bulunmayı hem çok önemsiyor hem de üstümüze vazife olarak görüyoruz” dedi.
Gençlik festivali, 62 branşta 26 bin üniversiteli sporcuyu bir araya getiriyor. Üniversite Spor Oyunları’nda Büyük Finaller bu yıl 19 Mayıs 1919’un 100’üncü yılı vesilesiyle Samsun’da yapılıyor. 17 Mayıs’a kadar sürecek festival, 5 bini aşkın sporcunun katılımıyla jimnastik, atletizm, basketbol, voleybol, hentbol, yüzme, futbol ve dağ bisikleti branşlarında Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde gerçekleşiyor.
50 BİN KİŞİ KATILDI
Samsun’da protokolün de yer aldığı ‘19 Mayıs’ın 100. Yılında Yürüyoruz Yolunda’ temalı yürüyüşe yaklaşık 50 bin kişi katıldı. Yürüyüş Atatürk’ün Bandırma Vapuru’yla gelerek Samsun’a ayak bastığı yer olan Tütün İskelesi’nde sona erdi.
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