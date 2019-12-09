1915 olaylarına özel site

Sitede Ermeni iddialarıyla ilgili “Türkiye, 1915 olaylarının tarihçiler tarafından değerlendirilmesi gerektiğini düşünmektedir. Bu çabada bütün tarafların dürüst olması gerekir. Diğer ülkeler bu diyaloga Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecini destekleyerek yardım edebilir” vurgusu dikkat çekti.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “Bu site tarihsel bilgi ve verileri merkeze alarak, her fırsatta ülkemizin önüne konan sözde Ermeni soykırımı iftirasına uluslararası alanda cevaplar veriyor. Tarihin siyasallaştırılmaması ve gerçek tarihsel bilginin açığa çıkarılması gerektiğine ilişkin tezimize katkıda bulunmuş oluyoruz” dedi. “1915.gov.tr” adresli sitede “1915 olayları, resmi beyanname, mahkeme kararları, Ermeni terörü, soru-cevap” gibi bölümlere yer verildi. Ermeni teröristlerin şehit ettiği Türk diplomatlara özel bölüm ayrılan sitede, tarihi fotoğraflar da yer aldı. Sitede Erdoğan’ın Başbakanlığı döneminde 2005 yılında dönemin Ermenistan Devlet Başkanı Robert Koçaryan’a gönderdiği mektup da bulunuyor.