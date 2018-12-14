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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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İHA
14.12.2018 - 22:50, Son Güncelleme:

19 yıldır hatıra olarak saklıyor

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19 yıldır hatıra olarak saklıyor

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 1999 yılında babasını hastanede senetle tedavi ettirebilen ve para yatırmadığı için ambulans verilmeyen Mustafa Gülhan, imzaladığı senedi hatıra olarak saklıyor. Yaşadıklarını unutamayan Gülhan, “Bugün gelinen noktada sağlıkta adeta devrim yapıldı” dedi.

Seydikemer'in Girmeler Mahallesi'nde oturan Mustafa Gülhan, 1999 yılında babası İbrahim Gülhan'ın (79) kalp krizi geçirmesi üzerine kendi imkanları ile Fethiye Devlet Hastanesi acil servisine götürdü. Tedavi için hastaneye alınan ve durumu ağır olan babası için tedavi aşamasında MR çekilmesi gerekti. Durumunun ağır olması nedeniyle özel bir kliniğe ambulans ile götürülmesi için hastaneye ücret ödemesi gerektiği belirtildi.

“AMBULANSTA HEMŞİRE BİLE YOKTU”

Mustafa Gülhan, o dönemde yaşadıklarını anlatırken dönemin parası ile 5 bin lira istediklerini belirterek, “Ücreti yatırdık makbuzla ambulansla babamı götürdük. Arabanın dışında sadece ambulans yazıyor ama içinde herhangi bir şey yoktu. İçinde hemşire bile yoktu” dedi.

“SENET YETMEDİ, KEFİL İSTEDİLER”

Bir hafta boyunca Fethiye Devlet Hastanesi'nde tedavi gören İbrahim Gülhan'ı doktor taburcu etmesine rağmen hastaneden çıkaramayan Mustafa Gülhan, “Taburcu işlemleri yapılırken karşımıza belli ücret çıktı, bu ücreti ödemem istendi, yoksa hastayı taburcu etmeyeceklerini söylediler. Biz o zaman bu hastayı taburcu edemeyiz, bize geliri olan bir kefil getireceksin senet yapacağız. Gittim kefil buldum babamı öyle çıkarabildim" şeklinde konuştu.

19 yıldır hatıra olarak saklıyor

SENEDİ HATIRA OLARAK SAKLIYOR

Hastaneden çıktıktan sonra kısa bir süre sonra babasını kaybeden Gülhan, dönemin parası ile 51 milyon 550 bin liralık senedin belli aralıklarla ödemesini gerçekleştirdiğini belirterek, imzaladığı senedi 19 yıldır hatıra olarak sakladığını ifade etti. O dönem ile bugünü kıyaslayan Gülhan, şöyle konuştu: "Bugün geldiğimiz nokta 2018 yılındayız ve gerçekten sağlıkta nereden nereye geldik. Dağda bir çoban koyun otlatırken düşüyor kayadan. Hemen ambulans helikopter gelip o çobanı alıyor götürüyor, hastaneye tedavisi yapılıyor ne ambulans ücreti ne de tedavi ücreti talep edilmiyor, bu senedi görünce gözlerim doluyor."

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (14.12.2018) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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