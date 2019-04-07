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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA-DHA
07.04.2019 - 19:09, Son Güncelleme:

19 yıl sonra bir ihbar geldi... Vahşette dikkat çeken detay

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19 yıl sonra bir ihbar geldi... Vahşette dikkat çeken detay

Antalya'da 19 yıl önce 7 ve 9 yaşlarındaki iki kız kardeşin cesetlerinin ormanlık alanda ağaca bağlı bulunmasıyla ilgili faili meçhul dosya, ihbar üzerine yeniden açıldı. İhbarda E.E'nin, iki kardeşin katil zanlısının arandığı ve mahalledeki herkesin incelendiği dönemde parmak izi ve DNA örneği vermeden başka bir kente taşındığı iddia edildi.

Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanan E.E'nin cinsel istismar ve cinayet suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldığı haberlerinin basında yer alması üzerine, hükümlünün 2000 yılında cesetleri bulunan Esra (7) ve Berivan Aydın (9) kardeşlerle aynı mahallede oturduğu yönünde savcılığa ihbarda bulunuldu.

İhbarda E.E'nin, iki kardeşin katil zanlısının arandığı ve mahalledeki herkesin incelendiği dönemde parmak izi ve DNA örneği vermeden başka bir kente taşındığı iddia edildi.

Bunun üzerine ihbarın yapıldığı savcılık, cinayet dosyasını yeniden açarak cezaevinde bulunan E.E'den alınacak DNA örneğinin, çocukların cesetlerinde bulunan DNA ile karşılaştırılmasını istedi.

200'E YAKIN KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Kepez ilçesi Baraj Mahallesi'ndeki evlerinden 3 Ocak 2000'de okula gitmek için çıkan ancak kendilerinden bir daha haber alınamayan Berivan ve Esra Aydın kardeşler, bir hafta sonra Döşemealtı ilçesi Yeniköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda ağaca bağlanmış halde ölü bulunmuştu.

Jandarma ve polisin ortaklaşa yürüttüğü çalışmada 200'e yakın kişi gözaltına alınıp bırakılmış, şüphelilerden alınan kıl ve kan örnekleri, kriminal laboratuvarında incelenmesine rağmen fail ya da faillere ulaşılamamıştı.

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