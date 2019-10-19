19 yaşındaki Seher'in hayatını kaybettiği kazada şok gelişme

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri19 yaşındaki Seher'in hayatını kaybettiği kazada şok gelişme
GeriGündem 19 yaşındaki Seher'in hayatını kaybettiği kazada şok gelişme
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)- İHA
19.10.2019 - 14:35, Son Güncelleme:

19 yaşındaki Seher'in hayatını kaybettiği kazada şok gelişme

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
19 yaşındaki Seher'in hayatını kaybettiği kazada şok gelişme

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 19 yaşındaki Seher Yemez’in ölümüyle sonuçlanan trafik kazasının ardından polis tarafından gözaltına alınan araç sürücüleri tutuklandı. Kazada Seher'in içinde bulunduğu 07 AAE 159 plakalı otomobili kullanan Emre Ş.'nin ise uyuşturucunun etkisiyle bilinçli taksirle kaza, yaralama ve ölüme sebebiyet vermek suçlarından tutuklandığı bildirildi.

Manavgat'ın Sorgun Mahallesi Titreyengöl Caddesi’nde 16 Ekim gecesi meydana gelen kazada, Emre Şahin yönetimindeki 07 AAE 159 plakalı otomobil, aynı istikamette giden Şefik Göden'in kullandığı 07 JL 120 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Şahin'in otomobili kontrolden çıkıp, refüjdeki palmiye ağacına çarpıp, ormanlık alana savruldu. Kazada, otomobil sürücüsü Emre Şahin ile beraberinde bulunan Seher Yemez yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Seher Yemez, doktorların müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

Olayın ardından gözaltına alınan Emre Şahin sevk edildiği adliyede 'uyuşturucunun etkisiyle bilinçli taksirle kaza, yaralama ve ölüme sebebiyet vermek' suçlarından, diğer sürücü Şefik Göden de 'taksirle yaralama ve ölüme sebebiyet vermek' suçlarından tutuklandı.

Kaza anında Göden'in yanında bulunan amcası ve kardeşi ise, adli kontrolle serbest bırakıldı.

Seher Yemez'in cenazesinin Manavgat'ta toprağa verildiği öğrenildi..

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
FETÖ'nün Meksika imamı yakalandı
Sen El-Kaide ve DEAŞ ile masaya oturur musun?
‘Türkiye istediğini elde etti’
Havalı tüfekli canavar... Parktaki 9 çocuğu vurdu