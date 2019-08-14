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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
14.08.2019 - 11:31, Son Güncelleme:

19 yaşındaki Rabia, baba kurşunu ile sakat kaldı

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19 yaşındaki Rabia, baba kurşunu ile sakat kaldı

KONYA'da iki yıl önce, eski eşi Sevda Yetişir'i (37), boşanmadan önce kendisini aldattığı iddiasıyla tabancayla vurup öldüren, kızı Rabia'yı (19) da ağır yaralayan Niyazi Yetişir'in (44), ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi. Rabia Yetişir hakkında hazırlanan Adli Tıp Kurumu raporuna göre, genç kızın sol ayak bileğinin hareket kabiliyetini kaybettiği, sağ ayak bileğinde ise yüzde 50 güç kaybı olduğu tespit edildi. 

Olay, 31 Ağustos 2017 tarihinde merkez Karatay ilçesi Hacı Veyiszade Mahallesi Şeyh Ulema Yahşi Caddesi'nde meydana geldi. 3 çocuk annesi Sevda Yetişir, şiddetli geçimsizlik nedeniyle olaydan yaklaşık 6 ay önce, eşi Niyazi Yetişir'i terk ederek kızı Rabia ile birlikte babasının evine gitti. Çift, açılan dava sonucu boşandı.

Bir fabrikada temizlik işçisi olarak çalışan Niyazi Yetişir, bulundurma ruhsatlı tabancasıyla, boşanmadan önce kendisini aldattığını ileri sürdüğü Sevda Yetişir'i ağır yaraladı. Ardından yolun karşısındaki kuaför dükkanına giren Yetişir, burada çalışan kızı Rabia Yetişir'e de 3 el ateş ederek kaçtı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan, mahkemenin ardından henüz eski soyadını almayan Sevda Yetişir, kurtarılamadı. Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan Rabia Yetişir ise yaşam mücadelesini kazandı, ancak omuriliğine saplanan mermi nedeniyle yürüteç yardımıyla yürüyebiliyor.

'ÖLDÜRME NİYETİM YOKTU'

Olaydan sonra tutuklanan Niyazi Yetişir hakkında 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'tasarlayarak adam öldürme ve yaralama' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Niyazi Yetişir, davanın ilk duruşmasındaki savunmasında olay günü annesinin evine giderken eşini, tesadüfen yolda gördüğünü ileri sürdü. Niyazi Yetişir, "Eşim Sevda aramızda daha boşanma davası yokken beni terk edip, gitti. Beni bir başkasıyla aldatıyormuş. Bunu sonradan öğrendim. Ben bu olayları öğrenince boşanma davası açtım. Daha sonra da boşandık. Olay günü büyük oğluma, annemin yanına gideceğimi söyledim. O da gelmeyeceğini söyledi. Oğlum evde tek kalacağı için kendisine zarar verebileceğini düşünerek bulundurma ruhsatlı tabancamı yanıma aldım. Yolda kızım Raiba ile karşılaştım. Ona konuşalım dedim; ancak benim yüzüme bile bakmadı. 'Kuaförde mi çalışıyorsun' dedim, hızlı bir şekilde yanımdan ayrıldı. Biraz zaman geçtikten sonra kızımı erkek bir şahsın kullandığı motosikletin üzerinde gördüm. Yolun karşısına geçtiğimde tesadüfen eşim Sevda'yı gördüm. Eşimin yanında annesi vardı. Markete gidiyorlardı. Yanlarına gittim, eşime neden kızıma göz kulak olmuyorsun, dedim. Bana 'Sen karışma' diyerek küfretti. Ben küfretme diye uyardım. Ancak devam etti. Öldürmek amaçlı değil, yaralama amaçlı yanımdaki tabancamı çıkarıp ateş ettim. O an kendimi kaybettim. Psikolojim bozuldu. Konuşurken annesi de beni itekleyince kendimi kaybedip ateş ettim. Pişmanım" dedi.

19 yaşındaki Rabia, baba kurşunu ile sakat kaldı
'BANA YARAMADIN ONA DA YARAMA'

Davada tanık olarak dinlenen Sevda Yetişir'in annesi Leyla Kütük ise şunları söyledi:

"Olay tarihinde damadım ve kızım resmen ayrılmışlardı. Sevda bir süre benim yanımda kaldı. Sonra evlenmek için Adana'ya gitti. Olay günü ben, kızım Sevda, yeğenim ve torunum alışveriş için evimizin yakınındaki markete gittik. Markete girdikten hemen sonra Niyazi içeri girdi. 'Bana yaramadın, ona da yarama' diyerek elindeki silahla kızıma doğru 2 el ateş etti. Niyazı dışarı çıkarken, Rabia gibi bir şeyler söyledi. Kızım, Niyazi ile anlaşmalı boşandı. Niyazi kızıma şiddet uyguluyordu, aralarında şiddetli geçimsizlik vardı. Kızım Sevda olay tarihinden 6-7 ay kadar önce evlenmek için Adana'dan birisi ile görüşüyordu. Sevda son zamanlarda Adana'da yaşıyordu. Konya'ya bayram gezmesi için gelmişti" diye konuştu.

SOL AYAĞI İŞLEVİNİ YİTİRMİŞ

Mahkeme heyeti Rabia Yetişir'in sağlık durumu ile ilgili rapor istedi. Bunun üzerine hazırlanan Adli Tıp Kurumu raporuna göre, Rabia Yetişir'in sol ayak bileğinin hareket kabileyetini yitirdiği, sağ ayak bileğinde ise yüzde 50 güç kaybı olduğu, yürüteçsiz yürüyemediği ve genç kızın bir organının işlevini yitirdiği tespit edildi. Yargılama esnasında kendisinin de akıl sağlığının yerinde olmadığını ileri süren Niyazi Yetişir hakkında istenen Adli Tıp Raporu'nun ise henüz gelmediği öğrenildi. Duruşma ertelendi.

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