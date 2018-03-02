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    19 yaşındaki genç fakülte bahçesinde ölü bulundu 

    ANTALYA (AA)
    02.03.2018 - 23:16 | Son Güncelleme:

    Antalya'daki Akdeniz Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nin bahçesinde bir kişi ölü bulundu.

    Alınan bilgiye göre, fakültenin bahçesindeki banklarda bir gencin hareketsiz şekilde oturduğunu fark eden güvenlik görevlileri durumu 112 Acil Servis ve polis ekiplerine bildirdi. 

    Olay yerine sağlık ekibi, gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaşamını yitiren kişinin 19 yaşındaki Can Mutlu olduğu tespit edildi. 

    Vücudunda herhangi bir darp veya yara izine rastlanmayan Mutlu'nun cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumunun morguna götürüldü. 

    Mutlu'nun, Akdeniz Üniversitesi öğrencisi olmadığı öğrenildi. 

    Etiketler: Akdeniz Üniversitesi , ANTALYA , Can Mutlu , son dakika
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