19 yaşındaki genç fakülte bahçesinde ölü bulundu 

Alınan bilgiye göre, fakültenin bahçesindeki banklarda bir gencin hareketsiz şekilde oturduğunu fark eden güvenlik görevlileri durumu 112 Acil Servis ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine sağlık ekibi, gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaşamını yitiren kişinin 19 yaşındaki Can Mutlu olduğu tespit edildi.

Vücudunda herhangi bir darp veya yara izine rastlanmayan Mutlu'nun cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumunun morguna götürüldü.

Mutlu'nun, Akdeniz Üniversitesi öğrencisi olmadığı öğrenildi.