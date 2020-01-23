19 yaşındaki Aleyna'dan acı haber! 20 gün dayanabildi...

Kayseri'de 6 ay önce evlenerek dünya evine giren ve bir süre önce mide kanseri olduğu belirlenen 19 yaşındaki Aleyna Bulut 20 gün boyunca Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavi gördü. Yakalandığı mide kanseri nedeniyle dün vefat eden Aleyna Bulut bu gün Develi Çarşı Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında son yolculuğuna uğurlandı.

19 yaşındaki Aleyna Bulut'un cenazesi Hoşça mahalle mezarlığına defnedildi.