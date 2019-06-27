19 Temmuz’da tahliye olacak
ABD’de İran’a yönelik yaptırımları ihlalle suçlanan İran asıllı işadamı Reza Zarrab’ın davasında yargılandıktan sonra 32 ay hapis cezasına çarptırılan eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla tahliye oluyor.
VOA (Amerika’nın Sesi) Türkçe’nin Atilla’nın avukatlarından elde ettiği bilgiye göre tahliye işlemi 19 Temmuz’da gerçekleşecek. Atilla’nın avukatları, müvekkillerinin cezaevinden çıktıktan sonra bir süre göçmenlik ofisi yetkilileri tarafından sorgulanacağını belirterek, bu rutin işlemin ardından Atilla’nın Türkiye’ye döneceğini belirttiler. Avukatlar, “Hakan Atilla’yla ilgili temyiz sürecimiz devam ediyor. Gerekli başvurular ve dilekçeler verildi. Şu anda üst mahkemeden bize gün verilmesini bekliyoruz. Duruşma yapılacak. Daha sonrasındaysa üst mahkemeden yazılı bir karar bekliyoruz. Tahliye günü 19 Temmuz ama yine de bir bürokratik süreç var. Amerikan göç idaresinin bir sınır dışı işlemi söz konusu” dedi.
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