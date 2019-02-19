İstanbul Ankara İzmir güncel hava durumu verileri! 19 Şubat son dakika hava durumu tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava durumu değerlendirmeleri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde ikamet eden vatandaşlar, Meteoroloji'nin yaptığı son dakika hava durumu tahminlerini sorguluyor. İşte, il il en son hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri ile Doğu Akdeniz'in parçalı ve yer yer çok bulutlu, Rize ve Artvin çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar, sabah saatlerinde 800 metre üzeri rakımlı yerlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun (20-40 cm) kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Karadeniz’de batı ve kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

Marmara Bölgesi'nde az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Trakya Kesimi ile güney ve doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Ege'de ise havaların az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Akdeniz'de de az bulutlu ve açık, doğusunun parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

19 Şubat 2019 Salı günü bazı illerin hava durumu tahminleri şöyle;

İSTANBUL °C, 13°C

Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli

ANKARA °C, 11°C

Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli

IZMIR °C, 18°C

Az bulutlu ve açık

BURSA °C, 13°C

Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli

ADANA °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 20°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 13°C

Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli

SAMSUN °C, 9°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

TRABZON °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

DIYARBAKIR °C, 13°C

Parçalı bulutlu

GAZIANTEP °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

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