İstanbul Ankara İzmir güncel hava durumu verileri! 19 Şubat son dakika hava durumu tahminleri

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleriİstanbul Ankara İzmir güncel hava durumu verileri! 19 Şubat son dakika hava durumu tahminleri
GeriGündem İstanbul Ankara İzmir güncel hava durumu verileri! 19 Şubat son dakika hava durumu tahminleri
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
19.02.2019 - 07:36, Son Güncelleme:

İstanbul Ankara İzmir güncel hava durumu verileri! 19 Şubat son dakika hava durumu tahminleri

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İstanbul Ankara İzmir güncel hava durumu verileri! 19 Şubat son dakika hava durumu tahminleri

19 Şubat Salı günü, hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Öte yandan Marmara Bölgesinde havanın, az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Peki, hava bugün nasıl olacak? İşte, 19 Şubat son dakika hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava durumu değerlendirmeleri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde ikamet eden vatandaşlar, Meteoroloji'nin yaptığı son dakika hava durumu tahminlerini sorguluyor. İşte, il il en son hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri ile Doğu Akdeniz'in parçalı ve yer yer çok bulutlu, Rize ve Artvin çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar, sabah saatlerinde 800 metre üzeri rakımlı yerlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun (20-40 cm) kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Karadeniz’de batı ve kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

Marmara Bölgesi'nde az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Trakya Kesimi ile güney ve doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Ege'de ise havaların az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Akdeniz'de de az bulutlu ve açık, doğusunun parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

19 Şubat 2019 Salı günü bazı illerin hava durumu tahminleri şöyle;

İSTANBUL °C, 13°C
Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli

ANKARA °C, 11°C
Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli

IZMIR °C, 18°C
Az bulutlu ve açık

BURSA °C, 13°C
Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli

ADANA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 20°C
Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 13°C
Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli

SAMSUN °C, 9°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu

TRABZON °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu

DIYARBAKIR °C, 13°C
Parçalı bulutlu

GAZIANTEP °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

DİĞER İLLERE AİT GÜNCEL HAVA DURUMU VERİLERİ İÇİN TIKLAYIN

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Jandarma'da FETÖ soruşturması: 52 astsubay hakkında gözaltı kararı

Cinayetten 19 yıl hapis cezası aldı ama tutuklanmadı! İşte nedeni....

Binali Yıldırım TBMM Başkanlığını Celal Adan'a devretti

Kızamıkta alarm... Artıyor... Aşı olmayan 9 kişiyi daha hasta ediyor