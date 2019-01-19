19 Ocak Milli Piyango sonuçları saat kaçta açıklanacak?
Her ayın 9, 19 ve 29’unda heyecanla beklenen Milli Piyango çekilişi için nefesler tutuldu. Aldıkları bile ikramiye çıkıp çıkmayacağını merak eden vatandaşlar, 19 Ocak tarihli Milli Piyango sonuçlarını bekliyor. Peki, Milli Piyango sonuçları saat kaçta açıklanacak?
Milli Piyango çekiliş saati, 31 Aralık 2018 tarihli yılbaşı özel çekilişinden bu yana değişti. Genel Müdürlük bunun nedenini 'sayısal makinelere geçiş' olarak açıkladı. Peki, 19 Ocak Milli Piyango sonuçları saat kaçta açıklanacak?
Milli Piyango Çekiliş Saati Değişikliği Duyurusu
Milli Piyango İdaresi, saat değişikliğiyle ilgili duyuru yayınladı. Yapılan duyuruda “İdaremizce gerçekleştirilecek olan Milli Piyango Çekilişlerinin başlama saati, saat 15:00 olarak değiştirilmiştir. İki büyük ikramiye ve amorti çekilişleri saat 18:00' de yapılacak olup İnternet sitemiz üzerinden canlı olarak yayınlanacaktır.” İfadelerine yer verildi.
9 Ocak Milli Piyango sonuçları
Milli Piyango'nun 9 Ocak tarihli çekilişinde 2 ayrı büyük ikramiye dağıtıldı. İlk büyük ikramiye çekilişi 4 milyon TL, ikinci büyük ikramiye çekilişiyse 400 bin TL'lik oldu. Yapılan çekilişin ardından 4 milyon TL'lik büyük ikramiyenin çeyrek bilete isabet ettiği öğrenildi.
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