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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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19.01.2019 - 10:52, Son Güncelleme:

19 Ocak Milli Piyango sonuçları saat kaçta açıklanacak?

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19 Ocak Milli Piyango sonuçları saat kaçta açıklanacak?

Her ayın 9, 19 ve 29’unda heyecanla beklenen Milli Piyango çekilişi için nefesler tutuldu. Aldıkları bile ikramiye çıkıp çıkmayacağını merak eden vatandaşlar, 19 Ocak tarihli Milli Piyango sonuçlarını bekliyor. Peki, Milli Piyango sonuçları saat kaçta açıklanacak?

Milli Piyango çekiliş saati, 31 Aralık 2018 tarihli yılbaşı özel çekilişinden bu yana değişti. Genel Müdürlük bunun nedenini 'sayısal makinelere geçiş' olarak açıkladı. Peki, 19 Ocak Milli Piyango sonuçları saat kaçta açıklanacak?

Milli Piyango Çekiliş Saati Değişikliği Duyurusu

Milli Piyango İdaresi, saat değişikliğiyle ilgili duyuru yayınladı. Yapılan duyuruda “İdaremizce gerçekleştirilecek olan Milli Piyango Çekilişlerinin başlama saati, saat 15:00 olarak değiştirilmiştir. İki büyük ikramiye ve amorti çekilişleri saat 18:00' de yapılacak olup İnternet sitemiz üzerinden canlı olarak yayınlanacaktır.” İfadelerine yer verildi.

9 Ocak Milli Piyango sonuçları

Milli Piyango'nun 9 Ocak tarihli çekilişinde 2 ayrı büyük ikramiye dağıtıldı. İlk büyük ikramiye çekilişi 4 milyon TL, ikinci büyük ikramiye çekilişiyse 400 bin TL'lik oldu. Yapılan çekilişin ardından 4 milyon TL'lik büyük ikramiyenin çeyrek bilete isabet ettiği öğrenildi.

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