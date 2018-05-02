19 Mayıs Üniversitesi 224 sözleşmeli personel alacak – Başvuru şartları neler?

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerine göre 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin B fıkrasına göre Samsun il ve ilçelerindeki Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama Ve Araştırma Merkezi’ne bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere sözleşmeli personel alınacak olup, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle yerleştirme yapılacak.



BRANŞ DAĞILIMI VE ŞARTLAR

Hemşire 175

Hemşirelik Fakültesi ya da Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü

veya Hemşirelik Yüksekokulu 4 yıllık lisans mezunu olmak

Sağlık Teknikeri 5

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulları Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

2 yıllık ön lisans mezunu olmak

Sağlık Teknikeri 2

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Radyoterapi Programı 2 yıllık ön

lisans mezunu olmak

Sağlık Teknikeri 2

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Patoloji Laboratuvar Teknikleri

Bölümü 2 yıllık ön lisans mezunu olmak.

Sağlık Teknikeri 5

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

Bölümü 2 yıllık ön lisans mezunu olmak.

Sağlık Tekniker 3

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ameliyathane veya Cerrahi

Teknikerliği Programı 2 yıllık ön lisans mezunu olmak.

Sağlık Teknikeri 4

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi Teknikerliği Programı 2

yıllık ön lisans mezunu olmak.

Sağlık Teknikeri 5

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Teknikeri veya

Paramedik Bölümü 2 yıllık ön lisans mezunu olmak

Sağlık Teknisyeni 6

Sağlık Meslek Liselerinin Acil Tıp Teknisyenliği veya İlk ve Acil Yardım

Teknisyenliği bölümlerinden mezun olmak

Sağlık Teknikeri 2

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Diyaliz Teknikerliği Programı 2

yıllık ön lisans mezunu olmak.

Eczacı 4

Eczacılık Fakültesi mezunu olmak

Fizyoterapist 5

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü 4 yıllık lisans mezunu olmak.

Diyetisyen 3

Beslenme ve Diyetetik Bölümü 4 yıllık lisans programından mezun olmak.

Psikolog 3 Üniversitelerin Psikoloji Lisans programından mezun olmak.



ARANILAN GENEL KOŞULLAR:

1-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48.maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2-657 Sayılı Kanunun 53'üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile nöbet usulü çalışmaa ve görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile engelli bulunmamak.

3- Erkek adayların askerlikle ilişkisi bulunmaması (askerliğini yapmış veya tecil ettirmiş olmak).

4- Son 1 (bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmesini tek taraflı feshetmemiş olmak.

5- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

6- Daha önceden kurumumuzda çalışırken kurumumuzca iş akdi fesih edilenlerle, kendi isteği ile görevinden istifa edenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.



BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, ZAMANI ve İSTENİLEN BELGELER:



Adayların bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde;



1- Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi,

2- Diploma veya mezuniyet belgesi aslı ve fotokopisi,

3- 2016 KPSS; P3 puanını gösteren belge, Eczacı pozisyonuna başvuracak adaylarda Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca KPSS şartı aranmamaktadır. Aday sayısının pozisyon sayısından fazla olması durumunda yalnızca bu pozisyon için yazılı ve/veya sözlü sınav yoluyla işlem yürütülecek olup ayrıca duyuru yapılacaktır.

4- 1 adet resim ile birlikte Ondokuz Mayıs Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.(Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir).



BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI



2016 KPSS P3(B) grubu puan sıralaması sonrasında asıl ve yedek adayların isimleri başvuru bitim tarihinden sonraki 5 (beş) iş günü içerisinde Personel Daire Başkanlığı tarafından belirlenecektir. Yerleştirme sonuçları www.omu.edu.tr adresinde yayınlanacaktır. Asıl kazananlardan süresi içerisinde başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Atanmaya hak kazanan adaylar sonuçların www.omu.edu.tr adresinde yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün içerisinde İşe başlamaları için gerekli evrakları tamamlayarak şahsen Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. İşe başlama için gerekli evraklar, başvuru zamanı ve yeri ile ilgili bilgilerin www.omu.edu.tr adresinden takip edilmesi gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar haklarını kaybederler. Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmaz. Sözleşme yapılmış olsa dahi fesih edilir. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.