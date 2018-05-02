19 Mayıs tatili hangi güne denk geliyor? 2018 resmi tatil günleri

Türkiye Cumhuriyeti’nin tarihindeki önemli tarihlerden biri de Atatürk’ün Samsun’a ayak basış tarihi olan 19 Mayıs’tır. Türk Milleti Birinci Dünya Savaşı sonrasında kötüleşen koşullar içinde kurtuluş çareleri ararken büyük bir lider Mustafa Kemal Atatürk ortaya çıktı ve Samsun’a ayak basarak “Kurtuluş” yolunu açtı. Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, her yıl 19 Mayıs tarihinde kutlanan, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin resmî bayramıdır. 19 Mayıs Türkiye’nin dört bir yanında büyük bir coşkuyla kutlanır, okullarda çeşitli etkinlikler düzenlenir ve evlerin balkonlarında Türk bayraklarıyla dalgalanır. Peki, 19 Mayıs öncesinde veya sonrasında tatil olacak mı? İşte bir tatil kaçamağı yapmak isteyenler için 19 Mayıs'ta tatil takvimi!

19 Mayıs Atatürk ‘ü Anma Gençlik & Spor Bayramı bu yıl cumartesi gününe denk geliyor. Resmi ve dini tatil günleri, Ulusal Bayram ve Genel Tarihler Kanunu kapsamında değerlendirilmektedir. Bu kapsamda 18 Mayıs yarım gün ya da resmi tatil olarak kabul edilmemektedir.

KALAN RESMİ TATİL TATİL GÜNLERİ

19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI



Hafta sonuna gelen ilk resmi tatil 19 Mayıs'ta. Cumartesi gününe denk geldiği için çalışanlar için ekstra bir tatil fırsatı oluşturmayacak.



2018 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?



Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini takvime göre 2018 yılında Ramazan Ayının başlayacağı gün belli oldu. Müslüman aleminin heyecanla beklediği 2018 Ramazan ayı 16 Mayıs 2018 Çarşamba günü başlayacak, 16 Mayıs günü açılacak orucun sahuruna ise 15 Mayıs gecesi kalkılacak, Ramazan ayının bitişi ise 14 Haziran Perşembe akşamı olacak.



Diyanet İşleri Başkanlığı internet sitesinde yer alan dini günler takvimine göre Ramazan Bayramı, 15 Haziran'da kutlanmaya başlanacak ve üç gün sürecek

14 Haziran Ramazan Bayramı Arifesi

15 Haziran Ramazan Bayramı 1.gün

16 Haziran Ramazan Bayramı 2.gün

17 Haziran Ramazan Bayramı 3.gün



15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ



15 Temmuz tatili hafta sonuna denk geliyor. 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü Pazar günü.



2018 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?



2017 yılındaki Kurban Bayramı 30 Ağustos ile birleştiği için 11 gün tatil yapma şansı bulan çalışan kesim, 2018'de de Kurban Bayramı'nda uzun bir tatil yapma şansına sahip olabilecek. Kurban Bayramı'nın arefesi 20 Ağustos Pazartesi gününe denk geliyor. Takip eden Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma ise resmi tatil. Dolayısıyla bu sene Kurban Bayramı'nda yine 9 günlük bir tatil gözüküyor.



20 AĞUSTOS 2018 PAZARTESİ - KURBAN BAYRAMI AREFESİ

21 AĞUSTOS 2018 SALI - KURBAN BAYRAMI 1. GÜN

22 AĞUSTOS 2018 ÇARŞAMBA - KURBAN BAYRAMI 2. GÜN

23 AĞUSTOS 2018 PERŞEMBE - KURBAN BAYRAMI 3. GÜN

24 AĞUSTOS 2018 CUMA - KURBAN BAYRAMI 4. GÜN



30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI



30 Ağustos Zafer Bayramı 2018 yılında Perşembe gününe denk geliyor. Sonraki Cuma gününü tatil olarak kullanabilecekler için yaz sonunda 4 günlük bir izin gözüküyor.



29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI



Yılın son resmi tatili 29 Ekim bu kez Pazartesi günü. Dolayısıyla yine 3 günlük bir tatil gündemde olacak.





