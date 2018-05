19 Mayıs mesajları ve sözleri… Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tarihçesi

19 Mayıs, spor, sporcular ve gençlikle bütünleşmiş bir bayram olmasının yanı sıra Türkiye Cumhuriyetinin temellerinin atıldığı bir gündür. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Türkiye’nin dört bir yanında etkinlik düzenleniyor. Vatan toprağının düşman işgalinden kurtarılması için en önemli adımın atıldığı 19 Mayıs’ta Gençlik ve Spor Bayramı’nın önemine dair sözler ve mesajlar paylaşılıyor. İşte en güzel 19 Mayıs sözleri- mesajları ve Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın tarihçesi!



19 MAYIS SÖZLERİ



Dünya tarihinin en müthiş istiklal mücadelesinin ilk pasajı 99 yıl evvel bugün yazılmıştır. Kutlu olsun.



99 yıl önce üzerinde yaşadığımız topraklar işgal tehlikesiyle karşı karşıya geldiğinde hiçbir koşulda hürriyetinden vazgeçmeyen milletimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde büyük bir mücadeleye imza attı. Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun.



İnancın, insanlığın, adamlığın, aklın, cesaretin, doğru hüküm verme kabiliyetin olmasa, #19Mayıs1919’umuz olmazdı.



İstiklal mücadelemizin sembol günü, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun.



Milletin bağrında Temiz bir nesil yetişiyor. Bu eseri ona bırakacağım, gözüm arkada kalmayacak. Zafer ______“Zafer benim” diyebilenlerindir. K. Atatürk



Vatanın bütün ümidi ve geleceği size, genç nesillerin anlayış ve enerjisine bağlanmıştır. Mustafa Kemal Atatürk



“Gençler, cesaretimizi güçlendiren ve sürdüren sizlersiniz. Siz, almakta olduğunuz terbiye ve kültür ile, insanlık değerinin, vatan sevgisinin en değerli örneği olacaksınız." Mustafa Kemal Atatürk



“Ben 1919 yılında Samsun’a çıktığım gün elimde maddi hiçbir kuvvet yoktu. Yalnız Büyük Türk Milleti’nin asaletinden doğan ve benim vicdanımı dolduran, yüksek ve manevi bir kuvvet vardı. İşte ben bu kuvvete, bu Türk Milleti’ne güvenerek işe başladım.” - M.K.Atatürk



“Bir gün ulusu sizin gibi beni anlamış gençliğe bırakacağımdan çok memnun ve mesudum.” Mustafa Kemal ATATÜRK



Bütün ümidim gençliktedir. Her kafanın anlamaktan aciz olduğu yüksek bir varlıktır gençlik. (Mustafa Kemal Atatürk)



"Ordu yok" dediler, Kurulur dedi. "Para yok" dediler, Bulunur dedi. "Düşman çok" dediler, Yenilir dedi. Ve Mustafa Kemal Atatürk Ne Dediyse Yaptı! 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun.



Gençliğini yaşayamamış bir neslin bize kanıyla canıyla bıraktığı mirası, sahip olduğumuz her şeyin temelinin atıldığı bu anlamlı günü bir bayram havasında kutlamamızı sağlayan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarına saygı ve rahmetle... #19Mayıs1919



19 MAYIS NASIL BAYRAM OLDU?

19 Mayıs 1919 tarihi, Atatürk'ün attığı bu adımlarla başlayan ve Türkiye Cumhuriyetine kadar gelen sürecin başlangıcıdır. İlk defa 24 Mayıs 1935 tarihinde Beşiktaş'ın girişimleriyle Atatürk Spor Günü adı altında Fenerbahçe ve Galatasaray sporcularının da katılımıyla kutlandı. Bu etkinliğin amacı, Türk gençliğinin Atatürk'e olan minnet ve sevgisini gösterebilmesiydi.



Bu etkinlikten birkaç yıl sonra Beşiktaş kurucu üyelerinden Ahmet Fetgeri Aşeni, Ankara'da düzenlenen spor kongresinde bu bayramın bütün gençliğe mal edilmesi gerektiğini ve 'Gençlik ve Spor Bayramı' adı altında her yıl kutlanmasını önerdi. Bu öneri kongrede oylanarak kabul edildi. Tasarı, Atatürk tarafından da onaylanarak 1938 yılı haziran ayından itibaren her yıl kutlanmaya başlandı.



19 Mayıs Bayramı, 1980 darbesinden sonra adı değiştirilerek 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı olarak son şeklini almıştır. Günümüzde, her yıl başta başkent Ankara olmak üzere bütün şehirlerimizde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde coşkuyla kutlanmaktadır. 19 Mayıs Bayramında hem spor etkinlikleri yapılmakta hem de ulu önder Mustafa Kemal Atatürk saygıyla anılmaktadır.