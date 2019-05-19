19 Mayıs hangi tarihte ‘Gençlik ve Spor Bayramı’ olarak kutlanmaya başlanmıştır?
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak bastı ve bu tarih Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı gün olarak tarihe geçti. Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihindeki dönüm noktalarından biri olan 19 Mayıs, her yıl Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanıyor. Peki, 19 Mayıs hangi tarihte ‘Gençlik ve Spor Bayramı’ olarak kutlanmaya başlanmıştır?
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, her yıl 19 Mayıs tarihinde kutlanan, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin resmî bayramıdır. 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıkmıştır ve bugün İtilaf Devletleri'nin işgaline karşı Türk Kurtuluş Savaşı'nın başladığı gün kabul edilir. Atatürk bu bayramı Türk gençliğine armağan etmiştir.
GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI OLARAK KUTLANMAYA BAŞLAMASI
Gençlik ve Spor Bayramı ilk defa 1926 yılında Gazi Günü adı altında Samsun'da kutlanmış, 24 Mayıs 1935'te Atatürk Günü adı altında resmiyet kazanmıştır. Beşiktaş'ın girişimleriyle Fenerbahçe Stadı'nda kutlanan bu ilk 19 Mayıs, Galatasaray ve Fenerbahçeli yüzlerce sporcunun da katılımıyla bir spor günü haline gelmiştir. Bu organizasyondan bir süre sonra gerçekleşen Spor Kongresi'nde söz alan Beşiktaş Kurucu Üyesi Ahmet Fetgeri Aşeni kutlanan Atatürk Günü'nün tüm gençliğe mal edilebilmesi için "19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı" adı altında her yıl yapılmasını teklif etmiştir. Kongrede oylanan bu öneri kabul edilmiş ve Atatürk'ün de onayıyla yasalaşmıştır. 20 Haziran 1938 tarihli kanunla "Gençlik ve Spor Bayramı" olarak kutlanan bu ulusal bayramın adı 12 Eylül Darbesi'nden sonra "Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı" adını almıştır.
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