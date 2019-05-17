19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın anlamını ifade eden şiirler

19 Mayıs 1919 tarihi, Türkiye Cumhuriyeti’nin tarihindeki dönüm noktalarından biridir. Atatürk’ün Samsun’a ayak bastığı tarih olan 19 Mayıs aynı zamanda “Gençlik ve Spor Bayramı” olarak kutlanmaktadır. Atatürk Millî Mücadele sıralarında Türk milletini ileri götürecek olanların ve köhnemiş fikirlere karşı gelecek olanların genç fikirler olduğunu görmüştü. Bu nedenle de “gençlik” kavramı Atatürk için ayrı bir önem taşımaktadır. Atatürk gençlerden sık sık bahsederken, yaş sınırı dışında fikri olarak gençliği yani, fikirde yeniliği ifade etmiştir. O’nun şu sözü çok anlamlıdır: “Genç fikirli demek, doğruyu gören ve anlayan gerçek fikirli demektir.



Atatürk’ün gençliğe armağan ettiği ve “Gençlik ve Spor Bayramı” olarak kutlanan 19 Mayıs tarihinin önemini daha iyi anlayabilmek için Atatürk’ün 16-19 Mayıs 1919 tarihleri arasında gerçekleştirdiği İstanbul-Samsun yolculuğunu bir kez daha hatırlamamız gerekir.

19 MAYIS ŞİİRLERİ

19 MAYIS

19 Mayıs günü,

Yaşıyor kalbimizde,

Atatürk güneş gibi,

Her zaman içimizde.

Tembellik yasak bize,

Parolamız ileri,

Dünyaya örnek olsun,

Çalışkan Türk gençleri.

Ülkü verir, hız verir. Bize 19 Mayıs.

Yurdumuzu kurtaran,

Ata’yı unutmayız.

Tembellik yasak bize,

Parolamız ileri,

Dünyaya örnek olsun,

Çalışkan TÜRK GENÇLERİ

Furkan Işık

ŞU SONSUZ KOŞU

Samsun'a ayak basmış Kahraman bugün,

Çayır, çimen yeşermiş zafer yolunda

Davul zurna sesinde şahlanır düğün,

Gönlüm coşup öter bir bahar dalında.

Ata'nın rüyasına gelincikler sun,

Emek bahçelerinin güzel gülünü...

Biz sonsuz bir sabahtayız... O uyusun,

Sevincimiz coşturur O'nun gönlünü.

Nasıl çıkmış bir sabah Samsun'dan yola,

Dağlardan dağlara o zafer türküsü,

Şahlanıp bayrak çekmiş her eski kola,

Taze bir bahar açmış yurdun gözünü.

Al bayrağın Ankara Kalesi'nde hür,

Dalgalanmakta altın bir çağa doğru,

Yeni kahramanlar kol kol, boy boy yürür,

Şu karlı dağlardaki bayrağa doğru.

On dokuz Mayıs'ın hür başına çelenk,

Kiraz mevsimi, gençlik ay'ı, gül ay'ı,

Bir bahar bahçesinde gönüller renk renk,

Şu sonsuz koşuya bak, sarmış yaylayı.

Ceyhun Atuf KANSU

ATATÜRK KURTULUŞ SAVAŞI'NDA

Bir gemi yanaştı Samsun'a sabaha karşı

Selam durdu kayığı, çaparası, takası,

Selam durdu tayfası.

Bir duman tüterdi bu geminin bacasından bir duman

Duman değildi bu

Memleketin uçup giden kaygılarıydı.

Samsun limanına bu gemiden atılan

Demir değil

Sarılan anayurda

Kemâl Paşa'nın kollarıydı.

Selam vererek Anadolu çocuklarına

Çıkarken yüce komutan

Karadeniz'in hâlini görmeliydi.

Kalkıp ayağa ardısıra baktı dalgalar

Kalktı takalar,

İzin verseydi Kemâl Paşa

Ardından gürleyip giderlerdi

Erzurum'a kadar.

Cahit KÜLEBİ

NUTUK

Vatan boylu boyunca vurulmuş

İki gözü iki çeşme derelerin

Dağlar kapkara yasından

Ovalar tüm kavrulmuş

Düşman kan içinde parmaklarıyla

Ta Kars'a kadar Menderes Ovası'ndan.

- Geldi geçti, ama hatırlanmalı -

Neler çektik o günler milletimle ben

Bir bir yollara düştüler perperişan

Aç susuz ama aşk içinde

Yanmış yıkılmış damları koyup

Sessiz sedasız köylerden.

... İşte böylece efendiler

Aşk istediler verdim

Ateş istediler verdim

Ekmek istediler verdim

- Güldüler, yalan dediler, olmaz dediler -

Uğraştım sonunda en güzel boyalarla

Önümüze bir bütün harita çıkardım...

Ben, Atatürk'üm öldüm - demiştim zaten -

İşte nutkumu da baştan sona okudum.

Öldüm ama gözüm arkada değil

Kitabım bir uzun bir güzel oldu

Hem ne iyi ettim, ne iyi ettim de efendiler

- Sonunda "EY TÜRK GENÇLİĞİ" dedim. -

Turgut UYAR

19 MAYIS

Bugün 19 MAYIS

Gençlik ve Spor Bayramımız

En güzel bayramdayız

Bugün bizim bayramımız

İstanbul'u Karaman'

Ankara'sı Konya'sı

Türkiye'nin illeri

Mayıs'ta doğdu güneşi

Muhittin AKSOY

BİR GEMİ YANAŞTI SAMSUN’A

Bir gemi yanaştı Samsun’a sabaha karşı,

Selam durdu kayığı, çaparası, takası,

Selam durdu tayfası.

Bir duman tüterdi bu geminin bacasından, bir duman

Bir duman değil bu! Memleketin uçup giden kaygılarıydı.

Samsun limanına bu gemiden atılan

Demir değil

Sarılan ana yurda Kemal Paşa’nın kollarıydı.

Selam vererek Anadolu çocuklarına, Çıkarken yüce komutan,

Karadeniz’in halini bir görmeliydi.

Kalkıp ayağa ardı sıra baktı dalgalar, Kalktı takalar.

İzin verseydi Kemal Paşa, Ardından gürleyip giderlerdi, Erzurum’a kadar.

Cahit KÜLEBİ

ŞU SONSUZ KOŞU

Samsun’a ayak basmış kahraman bugün,

Çayır, çimen yeşermiş zafer yolunda

Davul zurna sesinde şahlanır düğün,

Gönlüm coşup öter bir bahar dalında.

Atanın rüyasına gelincikler sun,

Emek bahçelerinin güzel gülünü...

Biz sonsuz bir sabahtayız...

O, uyusun, Sevincimiz coşturur onun gönlünü.

Nasıl çıkmış bir sabah Samsun’dan yola,

Dağlardan dağlara o zafer türküsü,

Şahlanıp bayrak çekmiş her eski kola,

Taze bir bahar açmış yurdun gözünü.

Al bayrağım Ankara Kalesi’nde hür,

Dalgalanmakta altın bir çağa doğru,

Yeni kahramanlar kol kol, boy boy yürür

Şu karlı dağlardaki bayrağa doğru.

On Dokuz Mayıs’ın hür başına çelenk,

Kiraz mevsimi, gençlik ayı, gül ayı,

Bir bahar bahçesinde gönüller renk renk,

Şu sonsuz koşuya bak, sarmış yaylayı.

Ceyhun Atıf KANSU

SAMSUN GÜZELLEMESİ

Diner dertleri her gözü yaşlının,

Samsun’da teselli sunar dalgalar,

Şavkı vurmuş gibi “O gün başlı”nın,

Yanar pırıl pırıl, yanar dalgalar.

Rüzgar gibi gizli bir haber verse,

Kıyı yeşil giyip murada erse,

Ne gün kırık dökük bir gemi görse,

19 Mayıs’ı anar dalgalar.

Samsun göklerinde Türk’ün bayrağı,

Samsun tarlasının eşsiz toprağı,

Samsun tütününün altın yaprağı,

Uzakta bir gümüş pınar dalgalar.

Samsun suya doğru kaydıkça kayar,

Görenler yüzmeye niyetli sanar,

Su maviye, bahar yeşile boyar,

Cennete ulaştık sanır dalgalar.

Atayı anarken yanar burkulur,

Tunçlaşmış halini heykelde bulur,

Köpük köpük beyaz güvercin olur...

Ayak uçlarına kadar dalgalar.

Behçet Kemal ÇAĞLAR