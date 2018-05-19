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    19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı şiirleri... Kısa, güzel ve anlamlı 19 Mayıs şiirleri

    Hürriyet Haber
    19.05.2018 - 00:16 | Son Güncelleme:

    19 Mayıs şiirleri için arayış başladı. Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, tüm yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir coşkuyla kutlanacak. Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleşecek olan törenlerde 19 Mayıs şiirleri okunacak. İşte en güzeli, anlamlı, kısa ve uzun 19 Mayıs şiirleri.

    19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda yapılacak olan kutlamalarda öğrenciler Atatürk'e karşı olan sevgilerini ve saygılarını gösterebilmek adına güzel şiirler araştırıyorlar. 19 Mayıs'da okunacak olan en güzel ve anlamlı şiirleri sizler için derledik. İşte, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı şiirleri.

    19 MAYIS ŞİİRLERİ

    HER ZAMAN İÇİMİZDE

    19 Mayıs günü,
    Yaşıyor kalbimizde,
    Atatürk güneş gibi,
    Her zaman içimizde.

    Tembellik yasak bize,
    Parolamız ileri,
    Dünyaya örnek olsun,
    Çalışkan Türk gençleri.

    Ülkü verir, hız verir.
    Bize 19 Mayıs.
    Yurdumuzu kurtaran,
    Ata'yı unutmayız.

    Tembellik yasak bize,
    Parolamız ileri,
    Dünyaya örnek olsun,
    Çalışkan Türk gençleri...

    Fahrünnisa ELMALI

     

    19 MAYIS GÜNÜNÜ

    Atatürk güneş gibi,
    Her daim içimizde,
    19 Mayıs gününü,
    Yaşatırız kalbimizde.

    Atatürk’ün güvendiği,
    İşte o gençlik biziz,
    19 Mayıs gününü
    Özel bir gün biliriz.

    Parolamız ileri,
    Geri nedir bilmeyiz,
    19 Mayıs gününü,
    Hepimiz çok severiz.

    İlkeleri benimsedik,
    Çağdaşlığı hedefledik,
    19 Mayıs gününü,
    Doğum günümüz bildik.

     

    19 MAYIS GÜNÜ ATAMIZ

    19 Mayıs günü,
    Doğmuş büyük ATAMIZ.
    Masmavi gözleriyle,
    Eritmiş düşmanları.

    Gençlere etmiş hediye,
    Bu en büyük bayramı.
    Hep birlikte el ele,
    Koruyalım vatanı

     

    RENKLERDE 19 MAYIS

    Ak 19 Mayıs ak
    Mustafa Kemal Samsun'a çıkacak.
    Al 19 Mayıs al
    Sivas'ta Mustafa Kemal...
    Yeşil 19 Mayıs yeşil
    Çimenlerde çocuklar oynaşır.

    Mavi 19 Mayıs mavi
    Ordular hedefimiz uygarlık, ileri.
    Mor 19 Mayıs mor
    Sonrasını anlatmak zor.

    Sarı 19 Mayıs sarı
    10 Kasım'da bayraklar yarı.
    Ak 19 Mayıs ak
    Atatürk vatan, Atatürk bayrak.

    Pembe 19 Mayıs pembe,
    Atatürk aklım sende.

    Uğur YİYİT

     

    19 MAYIS TÜRKÜSÜ

    On dokuz Mayıs,
    En yüce bayram.
    Bize armağan,
    Bıraktı Ata'm.

    Sağız vatanca,
    Kafamız zinde,
    Tek bir kitleyiz,
    Ata izinde.

    Ata'yı sevmek,
    Kutsal ülkümüz,
    O'na benzemek,
    Coşkun türkümüz.

    Ata her yerde,
    Yol gösteriyor,
    Koşun güzele,
    Bilime diyor.

    Samsun'a O'nun,
    Çıktığı bugün.
    Vatanda düğün,
    Çocuğum övün!

    Halim YAĞCIOĞLU

     

    BU GELEN BANDIRMA VAPURU

    Tekmil Anadolu ayakta,
    Bu gelen Bandırma vapuru.
    Mustafa Kemâl'in bakışı
    Göklerden duru.
    Boz kalpağın hele bir çıkarsın Mustafa Kemâl
    Altın saçları pırıl pırıl uçuşur rüzgarda.
    Mustafa Kemâl'in elbisesi
    Rütbesiz, nişansız...
    Ve avuçlarında
    Kaderi yazılmış Türkiye'nin.
    Karadeniz sereserpe uzanmış önünde
    Bandırma vapuru yavaş yavaş yol alır,
    Gazi Anadolu divan kurmuş bekleşir
    Mustafa Kemâl geliyor.
    Vapur yaklaşır, yaklaşır;
    Secde eder dağlar taşlar.
    Selam verir Gazi Anadolu'm;
    Bandırma vapurunun içinde.
    Güneşten süt emmiş
    Bir sarışın kahraman var.
    Mustafa Kemâl, ölümsüz kahraman,
    Sen Samsun'a ayak bastığın an,
    Al bir bayrak gibi açılıp rüzgarınla,
    Dalgalandı vatan.

    Özker YAŞIN

     

    BİR KURTULUŞ DESTANI

    Osmanlıydı bir zaman tarihler yazan,
    Dört bir yana kök salmış, kükreyen aslan.

    Asırlarca yaşadı, nesil geçti aradan,
    Zayıfladı kuvvetçe, dediler "hasta adam".

    Asiler çıktı, Osmanlıya başkaldıranlar,
    Fitneyle parçaladı hain düşmanlar.

    Küçüldü topraklar savaşlarda bir yandan,
    Atmak istediler Türk'ü Anadolu'dan.

    Bir inançla gürledi, yüce Türk milleti,
    Önder seçti kendine Mustafa Kemal'i.

    Millet birlik oldu, koştu düşman üstüne,
    Nice canlar verildi, Maraş, Urfa, Antep'te.

    Cephelerde Mehmetçiğin Allah sedası,
    Temizlendi düşmandan güney, doğu, batısı.

    Ay ve yıldız dalgalandı akan kanlar üstüne,
    Ve ölümsüz marşımız doğdu Mehmet Âkif'le.

    Büyük harpler yaşadı bu vatan, bu topraklar,
    Yine de bir nebze susmadı gök kubbede ezanlar.

    Büyük Ata önder oldu, açtı Millet Meclisi,
    Daha sonra kuruldu Milletin İradesi.

    Binlerce şehidiyle aldı, Türk milleti vatanı,
    Tarihe şerefiyle yazıldı, bu "Kurtuluş Destanı".

    Bu "Kurtuluş Destanı"dır kuşak boyu sürecek,
    İlelebet, yok etmeye kimsenin gücü yetmeyecek

    Erdoğan GÜNEŞ

     

    ON DOKUZ MAYIS GÜNÜ

    On dokuz Mayıs Günü
    Samsun Ufuklarından
    Yeni bir Güneş Doğdu
    Ata Adlı kahraman
    *****************
    Bandırma Vapuru'yla
    Sahilden Rota Çizdi
    Denizle kucaklaştı
    Halkıyla selamlaştı
    *****************
    Köylü kentli halkımız
    Limana toplandılar
    Doğan günle birlikte
    Onu selamladılar
    *****************
    Yurdumuzun baharı
    Bugünde başlıyordu
    Ufuklar aklanıyor
    Şafaklar söküyordu
    *****************
    Bu yolcu tüm dünyayı
    Yerinden sarsıyordu
    Bu ulus özgürlüksüz
    Yaşayamaz diyordu
    *****************
    Bu yüce komutana
    Tüm halkı kucak açtı
    Türklük ayağa kalktı
    O'nunla kucaklaştı
    *****************
    Bu Aşk ile yanarak
    Korku nedir bilmedi
    Yatmadı uyumadı
    Yokluk nedir bilmedi
    *****************
    O gün tarihler yazdı
    Yeni doğan bir çağı
    Bir başka gün yaşadı
    Yurdun taşı toprağı
    ******************
    Şu ihtiyar dünyamız
    Bir anda durakladı
    Dağlar ayağa kalktı
    Hep O'nu selamladı
    ******************
    Dünyaya kafa tuttu
    Atatürk tek başına
    Bütün düşmanlar döndü
    Birer birer şaşkına
    *******************
    Türklük meş'alesini
    Bütün ulusla yaktık
    Kurtuluş savaşı'nı
    İşte böyle başlattık

    Kemal Kahramanoğlu

     

    19 MAYIS

    19 Mayıs günü,
    Yaşıyor kalbimizde,
    Atatürk güneş gibi,
    Her zaman içimizde.

    Tembellik yasak bize,
    Parolamız ileri,
    Dünyaya örnek olsun,
    Çalışkan Türk gençleri.

    Ülkü verir, hız verir.
    Bize 19 Mayıs.
    Yurdumuzu kurtaran,
    Ata'yı unutmayız.

    Tembellik yasak bize,
    Parolamız ileri,
    Dünyaya örnek olsun,
    Çalışkan TÜRK GENÇLERİ

    F. ELMALI

     

    19 MAYIS GENÇLİK MARŞI

    Bir şerefli milletin şanlı çocuklarıyız.
    Kalplerimiz, nabzımız, vatan diyerek atar.
    Ayrılmadan yürürüz, aynı yolda erkek, kız.
    Ruhumuzda ateş var, göğsümüzde iman var...

    Vücudumuz yay gibi, bacaklarımız çevik,
    Kalplerde cumhuriyet, başımızdadır bayrak,
    Bir emanet taşırız, Ata'mıza söz verdik.
    Kuvvetimizi, gücümüzü, kanımızdadır kaynak...

    Bilgi ile sporu, yürütürüz atbaşı,
    Çalışkanlık, çeviklik atalardan mirastır.
    Türk olmanın amacı kazanmaktır savaşı...
    Bize ülkü yaraşır, bize hamle yaraşır.

    19 Mayıs bizim en kutsal bayramımız.
    Tarihlerde var mıdır, böyle bir günün eşi ?
    Bu pınardan içiyor, alıyoruz kuvvet, hız,
    Bu ocaktan yakıyor bütün gençlik ateşi...

    İ. Hakkı TALAS

     

    O GELİYOR

    Yıl 1919
    Mayıs'ın on dokuzu.
    Kızaran ufuklardan kaldırıyor başını
    Yeryüzüne can veren,
    Cana heyecan veren
    Al yüzlü Oğan güneş.
    Takanın burnu nasıl Karadeniz'i yırtar ?
    Siz de bir an öyle yırtınız uykunuzu.
    Uyanın Samsunlular!
    Kurutacak gözlerde umutsuzluk yaşını
    Al yüzlü Oğan güneş.
    Bugün Çaltıburnu'ndan gülerek doğan güneş.


    YIL 1919

    Mayıs'ın on dokuzu.
    Uyanın Samsunlular.
    Uyumak ölüme eş.
    Diriltir ruhunuzu,
    Ufukta bir gemi var.
    Fakat bu gemi niçin böyle yavaş geliyor ?
    Fakat yolu mu az, yoksa yükü mü ağır ?
    Bu gemi umut yüklü, insan yüklü, hız yüklü !
    İçinde bu vatanın derdiyle yanan bağır.
    Kurulacak yarını düşünen baş geliyor.
    Bir baş ki, gökler bir küme yıldız yüklü.
    Bu gemi onun için böyle yavaş geliyor.

    Yıl 1919
    Mayıs'ın on dokuzu.
    Ufukta duran gitgide yaklaşıyor.
    Sanki harlı bir ateş
    Yakıyor ruhumuzu.
    Beklemek üzüntüsü her gönülde taşıyor.
    Üzülmemek elde mi ?
    Hız yüklü, iman yüklü, umut yüklü bu gemi.

    O umut yayıldıkça ruhlara sıcak sıcak,
    O hız, doldukça bütün damarlara kan gibi,
    Gizli inleyen her yürek canlanacak.
    Ateşler püskürecek uyuyan volkan gibi.
    Gittikçe büyükleşen
    Gölgene dikilmekten karardı gözlerimiz.
    Koş, atıl gemi, sana engel olmasın deniz.
    Ak saçlı dalgaları birer birer kes de gel !
    Kuşlar gibi uç da gel, rüzgar gibi es de gel !

    Celal Sahir EROZAN


    ŞU SONSUZ KOŞU

    Samsun'a ayak basmış kahraman bugün,
    Çayır, çimen yeşermiş zafer yolunda.
    Davul zurna sesinde şahlanır düğün,
    Gönlüm coşup öter bir bahar dalında.
    Ata'nın rüyasına gelincikler sun,
    Emek bahçelerinin güzel gülünü.
    Bir sonsuz bir sabahtayız... o uyusun,
    Sevincimiz coşturur onun gönlünü.

    Nasıl çıkmış bir saban Samsun'dan yola
    Dağlardan dağlara o zafer türküsü,
    Şahlanıp bayrak çekmiş her eski kola,
    Taze bir bahar açmış yurdun gözünü.

    Al bayrağım Ankara kalesinde hür,
    Dalgalanmakta altın bir çağa doğru,
    Yeni kahramanlar kol kol, boy boy yürür
    Şu karlı dağlardaki bayrağa doğru.

    19 Mayıs'ın hür başına çelenk,
    Kiraz mevsimi, gençlik ayı, gül ayı.
    Bir bahar bahçesinde gönüller renk renk,
    Şu sonsuz koşuya bak, sarmış yaylayı.

    Ceyhun Atuf KANSU

    Etiketler: anlamlı 19 Mayıs şiirleri , uzun 19 Mayıs şiirleri , gündem
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